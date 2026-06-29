Khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển sau hợp nhất (*)

Sáng 29/6, tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (kỳ họp thường lệ giữa năm), đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

- Thưa Chủ tọa Kỳ họp!

- Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba - kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, ngân sách và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm mà còn đề ra các quyết sách tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp lần này diễn ra trong thời điểm chúng ta vừa đánh giá kết quả 01 năm sau hợp nhất và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo chủ trương của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Đây là giai đoạn cả hệ thống chính trị phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng: vừa tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy; vừa bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên tục, thông suốt; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) trong điều kiện tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định.

Trong bối cảnh đó, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh; sự đồng hành, quyết nghị kịp thời của HĐND tỉnh cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vận hành thông suốt, đồng bộ; khắc phục các khó khăn, hoàn thành khối lượng rất lớn công việc, không để gián đoạn trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đây là yếu tố quan trọng để toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả khả quan (tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10-10,5%); các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng cải thiện; các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được triển khai sâu rộng, thực chất hơn, góp phần nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân và lan tỏa hình ảnh tích cực của vùng Đất Tổ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng tự hào, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn còn hiện hữu. Quy mô và chất lượng tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc khai thác dư địa phát triển sau hợp nhất chưa đồng đều giữa các vùng, địa phương; một số khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, hạ tầng số và tổ chức bộ máy sau sắp xếp vẫn cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ; cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân ở một số nơi cần tiếp tục được nâng cao.

Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành; phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, quyết tâm biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển thực chất gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Như các đồng chí đã biết, mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, thực chất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2026, giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Ngày 27/6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 169, trong đó giao chỉ tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 cho từng địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát, cập nhật kịch bản, nhiệm vụ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực hàng tháng, hàng quý, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hội nghị Trung ương 3 vào nửa cuối tháng 7 sẽ thảo luận, quyết định nhiều quyết sách quan trọng (trong đó có Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển...) Dự kiến đầu tháng 8, Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp không thường lệ để xem xét, thông qua 24 dự án luật, nghị quyết quan trọng. Có thể thấy, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ rất quyết liệt trong tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực phát triển. Đây vừa là thuận lợi, đồng thời cũng áp lực rất lớn đối với các cơ quan, địa phương nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Do đó, kỳ họp lần này không chỉ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm mà quan trọng hơn là xác định các giải pháp để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Trung ương.

Tôi đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn, phát huy thế mạnh của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tổ chức bộ máy thực sự tinh, gọn, mạnh; cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi.

Ngày 1/7 tới, Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Đề nghị các cấp, các ngành bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương; nắm chắc tình hình cơ sở; đánh giá kỹ những khó khăn, bất cập phát sinh; kịp thời tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, sắp xếp thôn, tổ dân phố, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quản lý biên chế, vị trí việc làm... Các cơ chế, chính sách ban hành phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời triển khai đồng bộ theo ba trục - "Tổ chức bộ máy; Chức năng, nhiệm vụ; Đội ngũ cán bộ". Trong đó, lấy chức năng, nhiệm vụ làm căn cứ rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế. Khắc phục triệt để sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, sự chia cắt về địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, phải lấy yêu cầu nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu đặt ra là hệ thống cơ chế, chính sách phải thực sự thống nhất, đồng bộ, ổn định, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển. HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết, cơ chế, chính sách theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, mạnh dạn sửa đổi, bãi bỏ những nội dung không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời kịp thời thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy mọi động lực cho phát triển nhanh và bền vững; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thứ ba, tập trung triển khai quyết liệt Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị thể hiện quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. (Theo Nghị quyết 169 của Chính phủ, có 30/34 địa phương phải đạt tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2026, Phú Thọ nằm trong 11/34 tỉnh phải đạt tăng trưởng từ 11% trở lên). Để đạt mục tiêu đó, phải tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện quản trị, giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau hợp nhất; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng chiến lược.

Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với UBND tỉnh để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm Đề án tăng trưởng hai con số được triển khai đồng bộ, thực chất, toàn diện, hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Giám sát phải hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, phát hiện những yếu tố mới tích cực để phát huy, chứ không chỉ dừng lại ở việc phát hiện tồn tại. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành. Chú trọng giám sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; giám sát tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả thực hiện.

Thứ năm, tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát triển kinh tế phải luôn gắn với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng môi trường ổn định, xây dựng xã hội kỷ cương để phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.

Mỗi đại biểu cần thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; chủ động nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các nội dung trình tại kỳ họp; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi được ban hành. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm phát triển quan trọng của vùng và của cả nước.

Thưa các vị đại biểu!

Những nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, song với truyền thống đoàn kết, ý chí đổi mới, khát vọng phát triển cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, quyết nghị đúng đắn các nội dung trình tại kỳ họp. Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua; phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế và kỳ vọng sau hợp nhất.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình đặt

Phạm Đại Dương

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh