Khởi tố, bắt giam người đàn ông giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi

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Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lương Thế Trọng (SN 1982) để điều tra hành vi quan hệ tình dục với bé gái sinh năm 2012. Các hành vi được xác định xảy ra vào tháng 8 và tháng 10 tại nhà riêng của bị can.
Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Thế Trọng (trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 20/8, tại nhà riêng thuộc phường Tân Hòa, Trọng đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu N.T.T.T. (SN 2012, trú tại phường Tân Hòa).
Đến khoảng 16h40 ngày 8/10, tại nhà tắm của gia đình, Trọng tiếp tục có hành vi quan hệ tình dục với cháu T.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Lương Thế Trọng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
https://tienphong.vn/khoi-to-bat-giam-nguoi-dan-ong-giao-cau-voi-be-gai-duoi-16-tuoi-post1885232.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
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