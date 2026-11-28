Ngăn ngừa vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên

Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên thời gian qua tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ cơ sở.

Những con số đáng báo động

Trong hai ngày 7 và 8/11/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định, cả hai vụ đều liên quan đến người chưa thành niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định, có các hành vi vi phạm như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; trước đó có tụ tập, sử dụng rượu, bia.

Công an xã Nật Sơn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT 19/5 - phân hiệu Bắc Sơn.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, làm 88 người chết, 111 người bị thương; trong đó khởi tố 17 vụ với 17 bị can. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 138 trường hợp học sinh, thanh thiếu niên vi phạm nồng độ cồn.

Thực tế cho thấy, một bộ phận thanh thiếu niên còn tâm lý chủ quan, thích thể hiện bản thân, chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ khi tham gia giao thông. Tình trạng điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, tự ý thay đổi kết cấu xe, tụ tập về đêm, sử dụng rượu, bia rồi lái xe tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Đáng nói, phía sau những vi phạm ấy còn có những hạn chế trong quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường. Một số phụ huynh còn dễ dãi giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện, thiếu quan tâm đến giờ giấc, các mối quan hệ và hoạt động của con em. Bên cạnh đó, tình trạng một số cơ sở kinh doanh cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi cũng cần được chấn chỉnh.

Các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên không chỉ gây mất mát, đau thương cho các gia đình mà còn bộc lộ hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục con em từ gia đình và xã hội. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cần tập trung khắc phục nguyên nhân dẫn đến vi phạm ngay từ cơ sở.

Phòng ngừa ngay từ cơ sở

Cụ thể hóa các giải pháp, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với nhà trường, gia đình tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời kết hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Tại xã Kim Bôi, Công an xã trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyên truyền, vận động chủ cơ sở ký cam kết không bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; không lôi kéo, ép buộc người khác sử dụng rượu, bia và nhắc nhở khách hàng đã uống rượu, bia không lái xe. Các cơ sở được yêu cầu niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ quan sát.

Trong trường học, hoạt động tuyên truyền được đổi mới theo hướng kết hợp giữa phổ biến kiến thức và thực hành kỹ năng. Công an xã Nật Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Trường THPT 19/5 - Phân hiệu Bắc Sơn tổ chức tuyên truyền cho 33 cán bộ, giáo viên và 473 học sinh.

Ngoài phổ biến quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện, chấp hành biển báo, tốc độ, phần đường, làn đường, học sinh còn được giao lưu hỏi đáp, kiểm tra kiến thức và thực hành lái xe an toàn trên sa hình. Qua đó, các em được hướng dẫn cách kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ thăng bằng, phối hợp ga, phanh và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Tại xã Lạc Thủy, Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, thi trắc nghiệm kiến thức giao thông và thực hành sa hình cho học sinh. Cùng với đó, Tổ Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng đến trường, kịp thời phát hiện các lỗi như không có gương chiếu hậu bên trái hoặc gương không có tác dụng, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Các trường hợp vi phạm được phối hợp xử lý, thông tin đến nhà trường và yêu cầu học sinh cùng đại diện gia đình cam kết chấp hành pháp luật.

Đến nay, Công an xã Lạc Thủy đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền, thu hút 3.755 học sinh và 285 giáo viên, nhân viên tham gia; đồng thời trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công an xã Lạc Thủy phối hợp đội Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Theo Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương cần quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh rượu, bia, dịch vụ ăn uống, karaoke; chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ cơ sở, không để những hành vi nhỏ tích tụ thành hậu quả nghiêm trọng.

Phòng ngừa vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên không thể chỉ dựa vào hoạt động của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay, trách nhiệm của cả gia đình và xã hội. Mỗi phụ huynh cần quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện khi chưa đủ điều kiện; mỗi nhà trường cần quan tâm giáo dục kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Khi trách nhiệm được thực hiện từ mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng, nguy cơ tai nạn sẽ từng bước được ngăn chặn, góp phần bảo vệ tính mạng thế hệ trẻ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đinh Thắng