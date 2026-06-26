Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe áp lực cao xịt vào mặt người bán rau

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người phụ nữ dùng vòi rửa xe áp lực cao xịt vào mặt người bán rau.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 22/6/2026, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xảy ra xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt trực tiếp vào vùng mặt của bà Q., khiến nạn nhân bị thương và phải điều trị tại cơ sở y tế.

Hình ảnh sử việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Xuân Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của các bên liên quan.

Đồng thời, đơn vị đã báo cáo và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh sử việc được camera an ninh ghi lại.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột. Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo vov.vn