Kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô

Ngày 25/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng và việc đảm bảo an toàn giao thông tại cầu Đoan Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) chi trả toàn bộ. Công trình tập trung gia cường hệ móng các trụ cầu từ T1 đến T8 thông qua bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ và tăng cường các kết cấu liên kết, nhằm đảm bảo khả năng chịu lực và an toàn lâu dài cho công trình.

Toàn cảnh cầu Sông Lô đang được sửa chữa, khắc phục.

Việc sửa chữa công trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến ngày 30/4/2026) tập trung hoàn thiện toàn bộ cọc khoan nhồi, gia cường và mở rộng bệ trụ T3, T6; sau khi hoàn thành sẽ kiến nghị kiểm định, nghiệm thu theo giai đoạn để tổ chức thông xe hạn chế (xe con và người đi bộ), góp phần giảm áp lực giao thông cho người dân.

Giai đoạn 2 triển khai sửa chữa các trụ trên cạn gồm T1, T2, T7, T8 sau khi nhóm trụ T3, T6 ổn định. Giai đoạn 3 thực hiện đối với hai trụ T4, T5 vào mùa cạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công.

Hiện nay, công tác thi công đang được triển khai tại các trụ T3 và T6, tuy nhiên tiến độ thi công đang chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu nhà thầu bổ sung máy móc, huy động thiết bị và nhân lực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục đã đề ra trước mùa mưa lũ năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công, nhất là trong điều kiện mùa mưa lũ sắp tới; rà soát, tính toán lại phương án thi công đối với hai trụ T4, T5 để đảm bảo tính khả thi và an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông tại cầu Đoan Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đang thực hiện nhiệm vụ duy trì cầu phao Đoan Hùng.

Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác đã kiểm tra phương án đảm bảo an toàn giao thông tại cầu Đoan Hùng; thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đang thực hiện nhiệm vụ duy trì cầu phao Đoan Hùng, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Đinh Vũ