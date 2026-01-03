Kiên định mục tiêu để chính quyền gần dân, sát dân

Trong dòng chảy đổi mới mạnh mẽ, Phú Thọ đang quyết liệt xây dựng mô hình quản trị hiện đại, hướng đến một nền hành chính phục vụ, liêm chính và trong sạch. Trên hành trình ấy, tỉnh xác định phương châm xuyên suốt, kiên định mục tiêu “gần dân, sát dân”, góp phần thay đổi từ tư duy đến hành động, từ cấp tỉnh xuống thôn xóm, để chính quyền thực sự trở thành điểm tựa, là nơi người dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quy Đức.

Bước chuyển lớn để phục vụ Nhân dân

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động của bối cảnh kinh tế - xã hội nhưng cũng là năm Phú Thọ thể hiện rõ bản lĩnh điều hành. Sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 148 xã, phường; 5.049 thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư với 996.572 hộ.

Cùng với công tác tinh giản biên chế, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và nêu cao tính chủ động của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết các vấn đề người dân quan tâm. Ở cấp xã - nơi trực tiếp gắn bó với đời sống người dân, nhiều địa phương đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí của Trung ương về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó tiêu chí “lấy người dân làm trung tâm” được đánh giá rất cao.

Việt Trì là phường mới, trên cơ sở hợp nhất các phường: Minh Nông, Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu và xã Trưng Vương thuộc thành phố Việt Trì cũ. Sau sáp nhập, phường Việt Trì có diện tích tự nhiên trên 25 km2 với tổng số 16.748 hộ, trên 73 nghìn dân, 44 khu dân cư và 359 tổ dân phố.

“Quy mô dân số lớn, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp ngày càng nhiều. Phường xác định phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, phục vụ tốt nhất cho người dân nên cán bộ thường làm việc quá giờ kể cả ngày nghỉ”, đồng chí Nguyễn Bá Thọ - Chủ tịch UBND phường Việt Trì cho biết.

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sau 5 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Việt Trì đã tiếp nhận 7.878 hồ sơ, giải quyết 7.593 hồ sơ, trong đó có hơn 7.600 hồ sơ đúng hạn, trước hạn, còn lại là hồ sơ dừng xử lý hoặc rút hồ sơ. Trong tháng 10/2025, kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, phường Việt Trì đạt 92,65 điểm/100 điểm.

Cũng như phường Việt Trì, các địa phương trên toàn tỉnh có sự chuyển biến mạnh và thực chất. Tinh thần “gần dân” thể hiện rõ qua cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt từ 85% - 93% mỗi ngày; hàng nghìn thủ tục được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Người dân không chỉ tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn mà còn cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ.

Theo đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã điều động, biệt phái hàng trăm cán bộ từ tỉnh, huyện về cơ sở; bổ sung chuyên môn còn thiếu, tăng cường lực lượng có năng lực để “lấp chỗ trống” ở những vị trí then chốt. Cách làm này được người dân đánh giá cao, bởi thay vì “ngồi bàn giấy” chờ dân đến hỏi, cán bộ đã xuống thôn xóm, trực tiếp hướng dẫn và giải quyết yêu cầu của Nhân dân.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân cảm nhận được sự thay đổi: Thời gian giải quyết hồ sơ ngắn hơn, thái độ phục vụ tốt hơn, cán bộ chủ động hơn. Khi chính quyền vận hành hiệu quả và trách nhiệm, kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực. Kết thúc năm 2025, tỉnh đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng: Tăng trưởng GRDP ước đạt 10,52%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong 4 tỉnh cao nhất cả nước; quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 406,6 nghìn tỷ đồng, tăng 53,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2024; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 110,7 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2024.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thu Cúc.

Phú Thọ đặt ra tầm nhìn rõ ràng trong giai đoạn 2026 - 2030 với 3 trụ cột cốt lõi để giữ vững tinh thần “gần dân, sát dân”, đó là: Chuẩn hóa quy trình - thủ tục phải minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm giải trình; chuẩn hóa dữ liệu - mỗi người dân chỉ khai thông tin một lần, cơ quan Nhà nước tự chia sẻ với nhau; hiện đại hóa công nghệ - hướng tới 90% thủ tục được xử lý trực tuyến toàn trình, mở rộng hệ sinh thái số đến từng khu dân cư.

Gần dân hơn để giải quyết triệt để những vấn đề dân sinh

Để tạo đà bước vào kỷ nguyên mới, xác định “nghe dân nói” là nhiệm vụ thường xuyên, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường tiếp dân định kỳ; đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận phản ánh qua mạng xã hội, qua số hóa, qua dịch vụ công... Quán triệt tinh thần đó, các sở, ngành, địa phương tập trung hướng về cơ sở, với phương châm phục vụ để kiến tạo, nắm bắt để giải quyết các vấn đề dân sinh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những nhiệm vụ được các địa phương quan tâm là giải quyết các vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh các công trình, dự án quan trọng, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an sinh. Tại phường Việt Trì, đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, kiểm tra các dự án công trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các dự án phát triển nhà ở. Sau sáp nhập, trên địa bàn phường có 14 khu đô thị mới, khu nhà ở, tính đến hết tháng 10, phường đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được 172,17 ha/278,3 ha, đạt 62%, còn 106,13ha chưa giải phóng mặt bằng, chiếm 38%.

Cùng với cắt giảm thủ tục hành chính, việc giải quyết “thấu tình, đạt lý” các vấn đề về đất đai giúp các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, góp phần đưa tỉnh đạt kết quả cao về giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết tháng 10, giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh ước đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 95% tổng vốn kế hoạch, đạt 182% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đồng chí Vương Thị Bảy - Giám đốc Sở Tài chính, kết thúc năm 2025, tỉnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, là nền tảng để bước vào năm 2026 - năm bản lề cho bước chuyển mình vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều chỉ tiêu cao như: Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt trên 55,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 126,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5 - 1,0%...

Tinh thần “gần dân, sát dân” không chỉ là một yêu cầu quản lý mà đã trở thành giá trị cốt lõi của nền hành chính phục vụ, là cam kết của cả hệ thống chính trị trên con đường phát triển. Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Phú Thọ tiếp tục vững vàng trên hành trình đổi mới để bứt phá mạnh hơn, xa hơn.

Ngọc Tuấn