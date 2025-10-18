Lạ lùng FAM!

Các động thái mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khiến chính CĐV Malaysia một lần nữa phải ngạc nhiên và bất bình. Nội bộ FAM chia rẽ sâu sắc sau vụ nhập tịch bị FIFA kết luận gian dối hồ sơ, và có thể trong ngày trả lời chính thức đơn kháng cáo của FAM, FIFA sẽ không thay đổi thái độ.

Ghế “nóng” Fam bị bỏ trống

Ngày 17.10, FAM chính thức ra thông báo tạm đình chỉ chức vụ đối với Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman HJ Rahman sau phát ngôn gây tranh cãi liên quan sự cố trong việc đăng ký cầu thủ ngoại nhập tịch. Diễn biến mới này khiến nội bộ FAM vốn đã không yên ả lại thêm phần rối ren, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang đối mặt với nhiều sức ép từ dư luận.

Phát biểu gây tranh cãi của ông Noor Azman được đưa ra khi FAM bị chất vấn về quy trình nộp hồ sơ cầu thủ. "FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp", người đứng đầu Ban Tổng thư ký FAM nhấn mạnh. Tuy nhiên, phát ngôn này dường như đã đẩy FAM vào thế khó, khi nhiều ý kiến cho rằng đây là cách đổ lỗi cho cấp dưới nhằm né tránh trách nhiệm ở cấp điều hành. Hậu quả là Tổng thư ký FAM bị cách chức (có thể tạm thời, nhưng cũng có thể mất chức vĩnh viễn).

CĐV Malaysia muốn FAM minh bạch và rõ ràng trong vụ nhập tịch cầu thủ

Hiện FAM chưa đưa ra thông tin về người tạm thời thay thế ông Noor Azman, cũng không rõ chiếc ghế tổng thư ký sẽ bị bỏ trống trong bao lâu. Việc thiếu vắng một nhân vật chủ chốt trong bộ máy điều hành chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của FAM thời gian tới, đặc biệt khi đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.

FAM thiếu trách nhiệm?

Một hành động nữa của FAM cũng làm truyền thông Malaysia dậy sóng. Giữa lúc 7 cầu thủ Malaysia đang đối mặt với các án phạt nặng từ FIFA, FAM lại khiến dư luận không khỏi bất ngờ khi tuyên bố chỉ kháng cáo cho... chính mình.

Phát biểu trước báo giới ngày 17.10, Phó chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram cho biết: "Hiện tại, FAM chỉ kháng cáo những án phạt mà FIFA dành cho FAM. Còn với 7 cầu thủ, họ có đội ngũ pháp lý riêng biệt. Ngoài ra, 7 cầu thủ này cũng đã thuê thêm các luật sư am hiểu về luật nhằm nghiên cứu, lật ngược các án phạt dành cho họ". Án phạt này bao gồm phạt tiền và bị treo giò 12 tháng (tính từ khi FIFA tuyên bố án phạt là ngày 26.9.2025).

Tuyên bố nói trên của lãnh đạo FAM lập tức tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ tại Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng FAM đang phủi trách nhiệm, chỉ chăm chăm bảo vệ hình ảnh và quyền lợi tổ chức, trong khi những cầu thủ nhập tịch lại bị bỏ mặc trong cuộc chiến pháp lý với FIFA. Không ít chuyên gia cho rằng dù các cầu thủ có thể bị cho là vi phạm, nhưng một phần trách nhiệm không nhỏ cũng thuộc về chính FAM - đơn vị quản lý, giám sát hồ sơ. Việc tách biệt hoàn toàn trách nhiệm như hiện nay được cho là thiếu tinh thần hỗ trợ và đồng hành cùng cầu thủ trong lúc khó khăn.

Chờ FIFA đến cuối tháng 10

Cho đến hôm qua, FAM vẫn tiếp tục né tránh về nguồn gốc thực sự của 7 cầu thủ nhập tịch. Dù báo chí và người hâm mộ nhiều lần yêu cầu FAM làm rõ vấn đề liên quan đến tiêu chí nhập tịch cũng như bằng chứng về nguồn gốc tổ tiên của các cầu thủ, FAM vẫn chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Tại cuộc họp báo ngày 17.10, lãnh đạo FAM úp mở: "Mọi người hỏi tại sao chúng tôi không chứng minh được tổ tiên của 7 cầu thủ nhập tịch, chúng tôi không thể nói ngay bây giờ. Hãy để vụ việc này kết thúc. Trong tương lai, CĐV Malaysia sẽ được biết". Tuyên bố này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quá trình nhập tịch cầu thủ - một vấn đề nhạy cảm, không chỉ liên quan yếu tố pháp lý mà còn tác động trực tiếp đến danh dự và uy tín của nền bóng đá quốc gia.

FAM đã gửi kháng cáo lên FIFA cách đây ít ngày và dự kiến ngày 30.10 FIFA sẽ có câu trả lời cuối cùng. Từ câu trả lời này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới có những động thái phù hợp tiếp theo.

Nguồn thanhnien.vn