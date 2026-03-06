Cuộc chiến 1 tỷ USD giành quyền kiểm soát tương lai quyền Anh

Nhà quảng bá Frank Warren đòi bồi thường tới 1 tỷ USD, cáo buộc các đối tác đứng sau kế hoạch phát triển quyền Anh do Arab Saudi hậu thuẫn đã gạt ông ra ngoài để lập liên doanh mới thống trị môn thể thao này.

Ba nhân vật nổi bật của làng thể thao thế giới đang bước vào một cuộc đối đầu pháp lý trị giá khoảng 1 tỷ USD nhằm giành quyền kiểm soát tương lai của quyền Anh chuyên nghiệp. Vụ việc nhiều khả năng sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án Anh nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Frank Warren (phải) và cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury. Ảnh: Telegraph

Một bên là nhà quảng bá người Anh Frank Warren, người sáng lập công ty quảng bá Queensberry và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng quyền Anh suốt nhiều thập kỷ. Ông từng quản lý và tổ chức các trận đấu cho nhiều võ sĩ nổi tiếng, trong đó có cựu vô địch hạng nặng thế giới Tyson Fury, cùng các tên tuổi như Frank Bruno, Chris Eubank và Nigel Benn.

Ở phía đối diện là liên minh đầy quyền lực gồm Turki Alalshikh - Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Arab Saudi, công ty tổ chức sự kiện Sela do nhà nước Saudi hậu thuẫn, cùng tập đoàn thể thao đối kháng Mỹ TKO Group - doanh nghiệp trị giá khoảng 40 tỷ USD. Một trong những nhân vật chủ chốt của TKO là Dana White, chủ tịch UFC và là người có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các tài liệu pháp lý, công ty Queensberry của Warren cáo buộc Sela và TKO đã vi phạm những thỏa thuận hợp tác đã ký với ông, đồng thời bí mật bắt tay nhau để thành lập một liên doanh mới nhằm cải tổ và chi phối toàn bộ hệ sinh thái quyền Anh chuyên nghiệp.

Liên doanh này mang tên Zuffa Boxing, được thành lập với mục tiêu xây dựng một hệ thống quyền Anh thống nhất, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức hiện có. Alalshikh và White được cho trực tiếp điều hành dự án.

Các bên đã bắt đầu trao đổi những lá thư pháp lý cảnh báo kiện tụng. Nếu TKO và Sela không nhượng bộ, Warren dự định đưa vụ việc ra Tòa án Tối cao Anh.

Dana White, Cristiano Ronaldo và Turki Alalshikh (từ phải sang) trong một sự kiện UFC ở Riyadh. Ảnh: Telegraph

Theo truyền thông Anh, Queensberry - công ty do Warren làm chủ tịch và con trai ông, CEO George Warren - có thể yêu cầu bồi thường lên tới 1 tỷ USD. Khoản tiền này được cho là phần lợi nhuận mà công ty tin rằng họ đã bị mất do các hợp đồng hợp tác không được thực hiện đúng cam kết.

Trong khi tranh chấp pháp lý vẫn đang diễn ra, Zuffa Boxing đã bắt đầu tạo ảnh hưởng trong làng quyền Anh. Liên doanh này đã chiêu mộ Conor Benn - võ sĩ đang đặt mục tiêu tranh đai vô địch hạng bán trung trong năm nay - từ tay nhà quảng bá đối thủ của Warren là Eddie Hearn.

Nhiều nhân vật trong giới quyền Anh tin rằng các ngôi sao lớn khác có thể sớm gia nhập dự án mới, nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ của các nhà đầu tư Saudi.

Zuffa Boxing cũng đã ký thỏa thuận phát sóng trị giá khoảng 500 triệu USD trong vòng 5 năm với nền tảng trực tuyến Paramount+ để phát sóng các trận đấu do liên doanh tổ chức.

Alalshikh thậm chí tuyên bố dự án này có thể “nghiền nát mọi thứ” trong làng quyền Anh, đồng thời hướng tới mục tiêu thiết lập một hệ thống vô địch thống nhất, thay thế bốn tổ chức quản lý quyền Anh hiện nay vốn đang tồn tại song song.

Là người đứng đầu Cơ quan Giải trí Tổng hợp Arab Saudi, Alalshikh điều hành một cơ quan thuộc chính phủ nước này. Ông xuất thân từ một gia đình có ảnh hưởng lớn tại Saudi, được cho là chỉ đứng sau hoàng gia về mức độ quyền lực.

Trong thời gian làm việc tại văn phòng của Quốc vương tương lai Salman bin Abdulaziz Al Saud, Alalshikh trở nên thân thiết với con trai của Quốc vương, Thái tử Mohammed bin Salman - người hiện là lãnh đạo trên thực tế của Saudi. Hai người từng dành nhiều thời gian cùng chơi điện tử, bao gồm League of Legends và Assassin’s Creed.

Trong khi đó, Dana White - một cựu võ sĩ quyền Anh - bắt đầu sự nghiệp bằng việc mở phòng tập tại Boston. Tuy nhiên, ông phải rời thành phố này vào đầu những năm 1990 sau khi bị trùm tội phạm khét tiếng James “Whitey” Bulger đe dọa vì tranh chấp tiền bạc.

Sau đó White chuyển tới Las Vegas và dần trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong làng thể thao đối kháng, khi đưa UFC trở thành giải đấu võ tổng hợp lớn nhất thế giới.

White cũng xây dựng mối quan hệ thân thiết với Donald Trump sau khi tổ chức các sự kiện UFC tại khách sạn Trump Taj Mahal ở Atlantic City. Ông từng phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử của Trump, quyên góp 1 triệu USD cho một ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump và xuất hiện cùng chính trị gia này tại nhiều sự kiện.

Năm 2024, White là người giới thiệu Trump tại Republican National Convention 2024. Tổng thống Mỹ sau đó được cho là đã đáp lại sự ủng hộ này bằng cách cho phép White tổ chức một trận đấu lồng bát giác trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trong năm nay.

Chủ tịch UFC Dana White (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện của UFC. Cả hai vốn có mối quan hệ thân tình từ nhiều năm. Ảnh: Zuffa LLC

Về phía Frank Warren, ông cũng xuất thân từ tầng lớp lao động. Cha của ông là một nhà cái, và Warren sớm bước vào thế giới quyền Anh với vai trò tổ chức các trận đấu.

Ông nhanh chóng trở thành một trong những nhà quảng bá quyền Anh lớn nhất nước Anh sau khi tổ chức trận đấu của người anh em họ Lenny McLean - nhân vật từng được biết đến như một “người thi hành luật” trong giới tội phạm London.

Theo các tài liệu pháp lý, Queensberry cho biết vào tháng 9/2023 họ đã ký thỏa thuận độc quyền với Sela để cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền Anh. Thỏa thuận này cho phép phía Saudi tiếp cận kinh nghiệm, dữ liệu và chuyên môn của Queensberry khi họ tìm cách tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp quyền Anh.

Ngoài ra, Queensberry cũng ký một hợp đồng riêng với TKO, trong đó tập đoàn Mỹ được quyền truy cập dữ liệu trực tuyến của công ty, bao gồm cả các chi tiết về thỏa thuận giữa Queensberry và Sela.

Tuy nhiên, Queensberry cáo buộc rằng Sela và TKO sau đó đã âm thầm ký một thỏa thuận hợp tác kéo dài 5 năm với nhau để thành lập Zuffa Boxing, qua đó vi phạm các điều khoản trong những hợp đồng đã ký trước đó.

Những năm gần đây, Saudi đang chi mạnh để trở thành trung tâm thể thao toàn cầu, chiến lược khiến nước này đối mặt với nhiều chỉ trích cho rằng họ đang sử dụng thể thao để cải thiện hình ảnh quốc tế.

Quốc gia giàu dầu mỏ hiện tổ chức một chặng đua Saudi Arabian Grand Prix thuộc giải Formula One, sẽ đăng cai World Cup 2034. Quỹ đầu tư công Saudi (PIF) mua cổ phần kiểm soát CLB bóng đá Anh Newcastle từ 2021. Công ty Sela hiện cũng là nhà tài trợ áo đấu của đội bóng này.

Trong lĩnh vực golf, PIF từng lập ra giải LIV Golf để cạnh tranh với PGA Tour, trước khi hai hệ thống tiến tới hợp tác.

Trước cả khi Zuffa Boxing ra đời, Saudi đã tổ chức nhiều trận quyền Anh lớn, trong đó có trận đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz Jr năm 2019.

Phản hồi về vụ việc, đại diện Sela cho biết công ty “thất vọng trước những cáo buộc vô căn cứ” từ phía Queensberry và Frank Warren, đồng thời khẳng định họ tin rằng các sự thật sẽ chứng minh lập trường của mình. Queensberry từ chối bình luận thêm, trong khi TKO chưa đưa ra phản hồi chính thức.

