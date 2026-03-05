Chiến thắng quá cảm xúc của những cô gái kim cương

Đội tuyển nữ VN giành chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2026 vào tối qua (4/3) để đứng nhì bảng C sau lượt trận đầu.

Tập kích chớp nhoáng

So với bảng đấu cực nặng ở Asian Cup 2022 cách đây 4 năm (Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar), đội tuyển nữ VN đã gặp thử thách vừa vặn hơn tại Asian Cup 2026. Bởi ngoài Nhật Bản mạnh vượt trội, cả hai đối thủ còn lại gồm Ấn Độ và Đài Loan đều nằm trong tầm có thể thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thực tế cửa trên của đội nữ VN đã được chứng minh ở trận ra quân gặp Ấn Độ. Dù đá thận trọng, lựa chọn lối tiếp cận chắc chắn để toan tính thời điểm ra đòn, nhưng các tuyển thủ nữ VN vẫn kiểm soát tốt thế trận, phối hợp ban bật nhuần nhuyễn.

Nhờ sự ăn ý giữa các tuyến, đội tuyển nữ VN luân chuyển bóng rất nhanh. Với đôi cánh Thanh Nhã (trái) và Trần Thị Duyên (phải), đội tuyển nữ VN liên tục mở rộng đội hình, kéo giãn hàng thủ số đông chỉ có thể đá cậy sức của Ấn Độ. Phút 30, Bích Thùy chạy chỗ khôn ngoan phá bẫy việt vị nhả bóng lại cho Thái Thị Thảo. Tiền vệ này đỡ bóng hơi dài, nhưng lại vô tình trở thành đường chuyền thuận lợi cho Vạn Sự băng lên đặt lòng tuyệt đẹp vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội nữ VN. Một lần nữa, tốc độ trở thành chìa khóa chiến thắng. Đội tuyển nữ VN chỉ cần 5 giây tính từ pha châm ngòi gần giữa sân đến khi xé lưới đối thủ. Trong khi đội nữ Ấn Độ chuyển dịch đội hình chậm, chính sự chớp nhoáng, chuẩn xác ở tốc độ cao đã mở đường cho “những cô gái kim cương” xé lưới đối thủ cao lớn.

Đội tuyển nữ VN (23) có chiến thắng trận ra quân trước Ấn Độ

Đáng lẽ tỷ số đã là 2-0 cho đội tuyển nữ VN nếu Huỳnh Như quyết đoán dứt điểm khi thoát xuống đối mặt cầu môn Ấn Độ. Ở tuổi 35, Như vẫn chạy chỗ nhạy bén nhờ kinh nghiệm, nhưng không còn đủ sức rướn để lướt đi như thời đỉnh cao.

Chiến thắng nghẹt thở

HLV Mai Đức Chung không chọn đấu pháp phòng ngự lùi sâu, mà “lấy công làm thủ”, tạo áp lực đều đặn khiến đội nữ Ấn Độ khó đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Nhờ những “mũi khoan” thiếu thể hình song thừa sức chiến đấu như Bích Thùy, Vạn Sự... pressing liên tục, Ấn Độ phải dạt biên, đá dài chờ cơ hội. Phút 48, nhận pha tạt bóng của Hải Yến, Thanh Nhã lại để bóng chạm tay, nên dù Thái Thị Thảo làm tung lưới Ấn Độ ở pha bóng lộn xộn sau đó, bàn thắng đã không được công nhận.

Nghiệt ngã cho đội tuyển nữ VN, chỉ 4 phút sau, trong nỗ lực lùi về cắt bóng trong chân cầu thủ Ấn Độ, Dương Thị Vân lại vô tình... chuyền thẳng vào chân cầu thủ Nongrum. Nhận món quà bất ngờ, Nongrum đã băng xuống đánh bại thủ môn Kim Thanh để gỡ hòa.

Ưu thế thể lực và sức va chạm càng giúp Ấn Độ làm chủ nhịp chơi, với nhiều pha tranh chấp tốt để lấn át đội nữ VN. Việc dồn sức đánh phủ đầu hiệp 1 cũng khiến Thanh Nhã cùng đồng đội xuống thể lực, dẫn đến lép vế trong các pha đấu tay đôi. 15 phút cuối trận, nhờ nỗ lực bền bỉ của những “hạt tiêu” như Vạn Sự, Thanh Nhã, cùng chân sút Vũ Thị Hoa được tung vào để gây áp lực trực diện, học trò HLV Mai Đức Chung mới tạo ra thêm cơ hội. Lần lượt cú sút phạt của Bích Thùy hay pha dứt điểm chéo góc của Hải Yến đều không đủ lực để hạ đối thủ.

Song khi thể lực chạm ngưỡng, tinh thần thép đã giúp đội tuyển nữ VN có bàn thắng vỡ òa ở phút 90+5. Vũ Thị Hoa thoát xuống tốc độ ở mép trái vòng cấm rồi trả ngược cho Vạn Sự ập vào dứt điểm chân trái cực hiểm ấn định chiến thắng 2-1. Đội nữ Ấn Độ đã chơi hay, nhưng đội nữ VN đã thắng nhờ bản lĩnh được tôi rèn ở World Cup, Asian Cup lẫn các giải Đông Nam Á trước đây. Sự bền bỉ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung hái quả ngọt. Với 3 điểm, đội nữ VN đứng nhì bảng C, xếp sau Nhật Bản (thắng Đài Loan 2-0) do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ VN và Đài Loan ở lượt hai diễn ra ngày 7/3 nhiều khả năng định đoạt tấm vé đi tiếp, khi Huỳnh Như cùng đồng đội chắc chắn vào tứ kết nếu tiếp tục thắng.

