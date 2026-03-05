Ủy ban Olympic Quốc tế không trừng phạt Mỹ - Israel

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) không đưa ra bất kỳ biện pháp trừng phạt nào với Mỹ và Israel, như từng áp dụng với Nga năm 2022.

Trong thông cáo ngày 3/3, IOC nhắc tới Nghị quyết Liên Hợp Quốc mang tên “Xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua thể thao và lý tưởng Olympic”, thường được gọi là “Đình chiến Olympic”, nhằm tạo điều kiện để tất cả VĐV đủ điều kiện từ mọi khu vực trên thế giới có thể di chuyển an toàn đến quốc gia đăng cai. Nghị quyết do nước chủ nhà đệ trình và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua trước mỗi kỳ Olympic và Paralympic.

Chủ tịch IOC Kirsty Coventry (giữa), Tổng giám đốc IOC Christophe De Kepper (trái) và cựu Chủ tịch IOC Thomas Bach (phải) tham dự kỳ họp IOC lần thứ 145 tại Khán phòng MPC, thành phố Milano, Italy ngày 4/2/2026. Ảnh: Reuters

IOC khẳng định “Đình chiến Olympic là một nghị quyết mang tính khát vọng và không ràng buộc pháp lý”. Với tư cách Quan sát viên Thường trực tại Liên Hợp Quốc, IOC “không có bất kỳ công cụ nào để thực thi việc triển khai nghị quyết”, vì điều đó “hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Liên Hợp Quốc”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Paralympic mùa đông Milano-Cortina 2026 khởi tranh. IOC không nhắc trực tiếp đến Mỹ, Israel hay Iran, mà đề cập chung đến “một thế giới bị rung chuyển bởi xung đột, chia rẽ và bi kịch”. Cơ quan điều hành Olympic kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hỗ trợ những VĐV đã giành quyền dự Paralympic 2026, đặc biệt những người có thể bị ảnh hưởng bởi các xung đột gần đây, trong hành trình tới Italy.

Phản ứng lần này của IOC khác với năm 2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khoảng thời gian giữa Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh. Khi đó, IOC đánh giá hành động của Nga “vi phạm nghiêm trọng Đình chiến Olympic”, đồng thời đề xuất một loạt biện pháp, gồm đình chỉ VĐV Nga và Belarus khỏi các sự kiện quốc tế và di dời các giải đấu khỏi lãnh thổ hai nước. Ít nhất 37 liên đoàn thể thao quốc tế đã đưa ra tuyên bố tương tự trong những ngày sau đó.

Hiện tại, IOC không đưa ra bất kỳ khuyến nghị trừng phạt nào đối với VĐV Mỹ hoặc Israel, cũng không đề cập đến khả năng áp dụng biện pháp tương tự năm 2022.

Tạp chí thể thao Sportico cho biết đã gửi đề nghị bình luận tới IOC và 37 liên đoàn thể thao quốc tế về sự khác biệt trong phản ứng giữa hai thời điểm. Tuy nhiên, IOC chỉ dẫn lại tuyên bố ngày 3/3.

Trong số các liên đoàn phản hồi, Liên đoàn Leo núi Thể thao Quốc tế (World Climbing) cho biết “mỗi tình huống được đánh giá dựa trên các yếu tố thực tế, bối cảnh và hướng dẫn của Phong trào Olympic tại thời điểm đó”, đồng thời nói rằng “chưa có quyết định nào liên quan đến khả năng trừng phạt VĐV Mỹ hoặc Israel”.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom trước đó phát biểu rằng tổ chức này tập trung vào việc tổ chức một kỳ World Cup an toàn, với sự tham gia của tất cả các đội tuyển. World Cup 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, trong đó phần lớn trận đấu diễn ra tại Mỹ.

Liên đoàn Cưỡi ngựa Quốc tế (FEI) cho biết hai giải đấu dự kiến tổ chức trong tháng tại Qatar và UAE đã bị hủy. Trong khi đó, Liên đoàn Xe trượt băng và Skeleton Quốc tế (IBSF) bình luận mùa World Cup của họ đã kết thúc và môn thể thao này không nằm trong chương trình Paralympic mùa đông, nên có thời gian theo dõi tình hình.

Theo vnexpress.net