Làm giàu từ trồng nấm rơm và măng tây

Sau 4 năm triển khai, mô hình trồng nấm rơm và măng tây trên cánh đồng Húc Giác, thôn Đại Lữ, xã Tiên Lữ của chị Nguyễn Thị Loan đã được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến nhờ cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang từng bước được nhân rộng trên địa bàn.

Yêu nghề - nghề chẳng phụ công

Dáng người lam lũ nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, cùng sự cởi mở khi chia sẻ câu chuyện làm kinh tế tại gia trại, chị Nguyễn Thị Loan tạo ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Dẫn chúng tôi tham quan khu nhà trồng nấm rộng gần 500m2 và khu ruộng măng tây hơn 1 mẫu (trên 3.600m2) liền kề, chị không giấu được niềm vui khi các lứa nấm, măng chuẩn bị cho thu hoạch, hứa hẹn nguồn thu ổn định. Mô hình hiện tạo việc làm thường xuyên cho 3-4 lao động địa phương, với thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Chị Loan cho biết, xuất phát từ nghề nông truyền thống, lại không muốn để đất bỏ hoang, năm 2022, sau khi khảo sát cánh đồng Húc Giác (xã Đồng Ích cũ) nằm sát bờ đê tả Phó Đáy, gia đình đã chủ động “đổi ruộng”, mượn thêm diện tích, mở rộng sản xuất với tổng quy mô hơn 1,3 mẫu (gần 5.000m2), triển khai trồng nấm rơm kết hợp măng tây, trong đó măng tây chiếm hơn 1 mẫu. Nấm rơm là loại nấm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin. Những năm gần đây, nghề trồng nấm đã thực sự phát triển ở nhiều nơi và trở thành nguồn thu chính cho nhiều hộ nông dân.

Chị Nguyễn Thị Loan giới thiệu quả nấm trong nhà mái che được cấp Chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Để sản xuất nấm rơm đạt chất lượng, chị đầu tư hệ thống nhà mái che, thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật từ xử lý nguyên liệu, ủ rơm, cấy giống đến chăm sóc. Nguyên liệu chính là rơm rạ, giống nấm được lấy từ Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam, bảo đảm chất lượng. Nhờ chủ động học hỏi kỹ thuật qua thực tế và các kênh thông tin, ngay trong năm đầu, gia đình chị đã thu về hơn 350 triệu đồng; đến năm 2025, doanh thu từ nấm rơm đạt trên 400 triệu đồng.

Duy trì và phát triển

Theo chị Loan, do đặc thù nghề trồng nấm cần thường xuyên chăm sóc tại chỗ, gia đình lựa chọn trồng thêm măng tây để tận dụng quỹ đất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây là loại cây không quá khó trồng nhưng đòi hỏi người sản xuất phải nắm chắc quy luật sinh trưởng.

Măng tây thích hợp với điều kiện khí hậu mát, ưa nắng, cần tưới nước thường xuyên nhưng không chịu được ngập úng. Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt. Tại cánh đồng Húc Giác, nền đất thịt nhẹ tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng. Trong quá trình canh tác, chị sử dụng phân trùn quế và phân sinh học theo định kỳ, hạn chế bón dồn để tránh ảnh hưởng đến cây.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, phòng trừ sâu bệnh được chị thực hiện thường xuyên, đặc biệt là bệnh khô vằn trên măng tây và bệnh mốc trên nấm. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sản phẩm măng tây cho năng suất ổn định, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chị Nguyễn Thị Loan giới thiệu mầm măng tây đang chuẩn bị thu hoạch.

Nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả

Sau hơn 4 năm triển khai thực tế, mô hình trồng nấm rơm và măng tây của gia đình chị Loan đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao trên đồng đất Tiên Lữ và mới được cấp Chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Mô hình tạo ra cơ hội giúp nhiều người dân trên địa bàn trong và ngoài xã biết đến thăm quan học tập kinh nghiệm nhân rộng, qua đó nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung hàng hóa đem lại giá trị cao cho nhiều người dân trên địa bàn.

Với giá bán nấm rơm từ 100-110 nghìn đồng/kg; măng tây từ 25-30 nghìn kg, hiện nay, sản phẩm nấm và măng thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy. Chia sẻ về định hướng thời gian tới, chị Loan cho biết sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm.

Khu ruộng trồng Măng Tây của chị Nguyễn Thi Loan đang phát triển tốt.

Theo đồng chí Trương Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ, gia đình chị Nguyễn Thị Loan là một trong những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để mô hình được nhân rộng.

Xuân Hùng