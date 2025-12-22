Lặng thầm dệt nên những điều kỳ diệu

Giữa những ca trực nối dài ngày đêm, nơi sinh nở luôn đặt con người trước lằn ranh mong manh của sự sống, điều dưỡng Nguyễn Thị Thủy, khoa Sản 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ chọn gắn bó với công việc bằng tất cả sự tận tâm lặng lẽ. Với chị, chăm sóc sản phụ và đón những mầm sống chào đời không chỉ là phần việc của nghề, mà là trách nhiệm đi cùng từng khoảnh khắc thiêng liêng khi người phụ nữ bước vào hành trình làm mẹ.

Bản lĩnh giữa lằn ranh sinh - tử

Đêm trực hôm ấy ở khoa Sản 2 bắt đầu như bao đêm khác. Cho đến khi tua trực báo khẩn: Một sản phụ từ Cẩm Khê được đưa vào viện trong tình trạng co giật dữ dội. Chỉ trong khoảnh khắc, phòng sinh chuyển sang trạng thái căng thẳng cao độ. Mọi ánh nhìn dồn về giường bệnh, bởi ai cũng hiểu rằng từng giây trôi qua đều mang theo nguy cơ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đẩy cả mẹ và con vào tình thế nguy hiểm.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thuỷ chăm sóc cho trẻ mới sinh.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thuỷ là một trong những nhân viên của Bệnh viện nhận được nhiều thư khen của các sản phụ.

Không có thời gian để chần chừ. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thủy nhanh chóng tiếp cận sản phụ, kịp thời đặt chiếc khăn sữa sơ sinh vào miệng người bệnh để ngăn nguy cơ cắn lưỡi trong cơn co giật. Cùng lúc, chị phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp triển khai các bước cấp cứu cần thiết, vừa thực hiện thao tác kỹ thuật, vừa theo dõi sát từng biểu hiện bất thường. Dưới ánh đèn trắng gắt của phòng sinh, mồ hôi thấm ướt lưng áo, các thao tác được thực hiện liên tục, chính xác. Khi sản phụ dần qua cơn nguy kịch, áp lực trong căn phòng tạm lắng lại – sự sống vừa được níu giữ trong những giây phút quyết định.

Những khoảnh khắc như thế không chỉ là ký ức nghề nghiệp, mà còn trở thành bài học theo chị Thủy suốt những năm tháng làm điều dưỡng sản khoa. Sinh nở chưa bao giờ là hành trình an toàn tuyệt đối. Phòng sinh luôn tiềm ẩn những tình huống không báo trước, và điều dưỡng chính là người ở gần sản phụ nhất, người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường, cũng là người phải phản ứng nhanh khi sự sống bị đe dọa.

Và sự tận tâm ấy của chị Thuỷ cùng đồng nghiệp đã được ghi nhận. Trước khi xuất viện, sản phụ Phạm Thị Anh, phường Việt Trì đã gửi thư tới khoa Sản 2, bày tỏ sự trân trọng dành cho tập thể y, bác sĩ và đặc biệt là điều dưỡng Nguyễn Thị Thủy. Trong suốt quá trình chuyển dạ, sản phụ cho biết mình luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo, hướng dẫn tận tình và cảm giác an tâm - điều giúp người mẹ đủ vững vàng để vượt qua những cơn đau sinh nở kéo dài.

Sinh năm 1981 tại xã Tiên Lữ, ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đã theo chị Thủy từ những năm tháng tuổi trẻ. Tốt nghiệp lớp hộ sinh Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2002, chị về công tác tại khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bảy năm làm việc trong môi trường giàu kinh nghiệm đã giúp chị tích lũy nền tảng vững chắc, trước khi tiếp tục gắn bó với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Ở phòng sinh, điều dưỡng không chỉ hỗ trợ bác sĩ về mặt kỹ thuật, mà còn là người đồng hành cùng sản phụ trong từng cơn đau chuyển dạ. Một cái nắm tay, một lời động viên đúng lúc có thể giúp người mẹ trấn tĩnh, vượt qua những phút giây hoảng loạn. Với chị Thủy, kiên nhẫn là yêu cầu đầu tiên của nghề. Có những ca trực trắng đêm, đôi chân mỏi nhừ, giấc ngủ bị cắt vụn, nhưng mỗi khi tiếng khóc chào đời vang lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác bình yên rất riêng của người làm nghề.

Đổi mới để vươn tầm chuyên nghiệp

Giá trị của nghề điều dưỡng hôm nay không chỉ được đo bằng sự tận tâm trong từng ca trực, mà còn bằng khả năng không ngừng học hỏi, thích ứng và làm chủ những yêu cầu ngày càng cao của y học hiện đại. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, tinh thần đổi mới hiện diện rõ ràng trong từng bước chuyển mình của đơn vị, từ đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn đến chuẩn hóa các quy trình chăm sóc người bệnh. Điều dưỡng không còn làm việc theo kinh nghiệm thuần túy, mà phải liên tục cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của y học.

Bộ phận đón tiếp bệnh nhân của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ luôn chu đáo và trách nhiệm.

Năm 2025, Bệnh viện triển khai thêm 36 kỹ thuật mới, gồm 4 kỹ thuật cận lâm sàng và 32 kỹ thuật lâm sàng, tập trung ở các lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, xét nghiệm, y học cổ truyền và ngoại nhi. Những con số ấy phản ánh quá trình chuẩn bị bài bản về nhân lực, trang thiết bị và đào tạo chuyên môn, giúp đơn vị từng bước làm chủ các xét nghiệm chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, kiểm soát nhiễm khuẩn trong môi trường điều trị.

Cùng với nâng cao chuyên môn, Bệnh viện chú trọng cải tiến quy trình phục vụ người bệnh. Từ rà soát quy trình khám bệnh, vào viện, ra viện; điều chỉnh hệ thống bảng, biển hướng dẫn; đến phân luồng hợp lý khu nội trú và ngoại trú, tất cả đều hướng tới mục tiêu giảm phiền hà, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Việc đưa vào sử dụng kios đăng ký khám bệnh thông minh, khuyến khích thanh toán chi phí khám, chữa bệnh qua mã QR đã góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện và chủ động hơn.

Trong môi trường làm việc ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp ấy, những điều dưỡng như Nguyễn Thị Thủy có thêm điều kiện để phát huy trọn vẹn giá trị nghề nghiệp. Khi sự tận tâm của mỗi cá nhân gặp được nền tảng tổ chức phù hợp, sức mạnh tập thể được hình thành một cách tự nhiên.

Trong nhịp vận hành ngày càng hiện đại của y học, những thành tựu lớn thường được gọi tên bằng kỹ thuật, bằng thiết bị, bằng con số. Nhưng ở phòng sinh, nơi sự sống bắt đầu trong mong manh và thử thách, giá trị cốt lõi vẫn được gìn giữ bởi những con người thầm lặng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thủy là một trong số đó - người chọn ở lại phía sau ánh đèn, nâng đỡ sự sống bằng đôi tay vững vàng và trái tim kiên nhẫn. Từ những ca trực không ngủ, những quyết định tính bằng giây, đến những khoảnh khắc “mẹ tròn con vuông”, chị góp phần dệt nên niềm tin của người bệnh vào ngành y. Và chính từ những con người như chị, ý nghĩa nhân văn sâu xa nhất của nghề y được gìn giữ và tiếp nối qua từng tiếng khóc đầu đời của con trẻ.

Hương Giang