Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trưa nay thông báo tất cả thành viên Ban chấp hành giai đoạn 2025–2029 tự nguyện từ chức, có hiệu lực ngay lập tức.

Theo thông cáo trên trang chủ của FAM, quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận cao, xuất phát từ trách nhiệm đối với Liên đoàn, chứ không vì lợi ích hay vị thế cá nhân.

“Việc từ chức này nhằm bảo vệ uy tín của FAM, duy trì sự minh bạch trong quản trị và trách nhiệm đối với tổ chức, đồng thời tạo không gian để FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) độc lập đánh giá, giải quyết các vấn đề hành chính hiện hữu”, thông cáo có đoạn, thêm rằng quyết định này cũng hướng tới việc cho phép thực hiện các cải tổ cần thiết, duy trì niềm tin của công chúng và đảm bảo rằng việc phục vụ bóng đá Malaysia trong tương lai được ưu tiên cao hơn.

Trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia. Ảnh: FAM

Ban chấp hành của FAM mới đảm nhiệm vị trí được 11 tháng, trong tổng số bốn năm của nhiệm kỳ. Dù rời bỏ vị trí, các ủy viên cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định sự tận tâm đối với lợi ích lâu dài của bóng đá nước nhà.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận đang tập trung sự chú ý vào các vấn đề quản trị nội bộ của FAM, xuất phát từ vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị Ủy ban kỷ luật FIFA xác định là gian lận hồ sơ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước mắt, FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng), còn mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc. Hồi tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. FAM cũng bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Các cầu thủ này cũng góp mặt trong các trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Giải này thuộc quản lý của AFC. Hiện, AFC vẫn giữ quan điểm chờ các kết quả kháng cáo cuối cùng của FAM, trước khi ra quyết định mức phạt đối với Malaysia. Về lý thuyết, đội tuyển nước này có thể bị xử thua 0-3 ở hai trận đấu trên, trừ điểm hoặc bị loại khỏi giải.

Sau hai lần khiếu nại bất thành ở cấp FIFA, FAM đã kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), cũng là hy vọng cuối cùng để lật ngược tình thế.

Mới đây, CAS chấp nhận đề nghị của FAM, cho các cầu thủ thi đấu trở lại ở cấp CLB cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của FIFA.

Tuy nhiên, kết quả của vụ kháng cáo tại CAS không phải là yếu tố quyết định đến số phận của FAM. FIFA có quyền đưa ra các biện pháp kỷ luật hoặc đình chỉ các liên đoàn thành viên dựa trên đánh giá riêng. Một khi FAM bị đình chỉ, hệ sinh thái bóng đá Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ như việc đội tuyển và các CLB đứng trước nguy cơ không được dự các giải quốc tế, hoặc những gói hỗ trợ đào tạo trẻ và bóng đá nữ từ FIFA có thể bị đóng băng.

Vì thế, việc Ban chấp hành từ chức hôm nay được xem để khôi phục và củng cố hệ thống quản trị nội bộ, nhằm lấy lại sự tin tưởng từ FIFA. Trong thời gian tới, FAM sẽ tổ chức bầu cử mới để tái cơ cấu, tái tổ chức và triển khai các biện pháp khắc phục trong hoạt động điều hành của Liên đoàn.

Theo vnexpress.net