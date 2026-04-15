Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Hải Phòng rực rỡ sắc màu và cảm xúc

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị văn hóa quan trọng; trở thành thương hiệu riêng của Hải Phòng, đóng vai trò trong chiến lược phát triển du lịch, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

"Khúc tráng ca trung dũng, quyết thắng" tái hiện lịch sử hào hùng của thành phố Hải Phòng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng năm 2025. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thành phố Hải Phòng đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, sự kiện văn hóa-du lịch thường niên nổi bật của thành phố Cảng.

Dự kiến khai mạc vào 20 giờ ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính, lễ hội hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, tái hiện 71 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố.

Đây cũng là dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026), đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong tháng 4 và tháng 5.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch xuyên suốt Lễ hội

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ là sự kiện tôn vinh truyền thống lịch sử “Trung dũng-Quyết thắng,” mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Hải Phòng-thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thành phố đã lên kế hoạch tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch trải dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, cao điểm từ ngày 8 đến 14/5, tạo sân chơi tinh thần rộng khắp cho nhân dân và du khách trải nghiệm với các giải thi đấu thể thao sôi động; Triển lãm nghệ thuật và các chương trình quảng bá du lịch; Lễ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm của thành phố.

Toàn cảnh Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng-Bừng sáng miền di sản”. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Các hoạt động chính của lễ hội được tổ chức công phu, trang trọng và đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Chương trình khai mạc mang chủ đề “Hải Phòng-Hội tụ -Tỏa sáng” dự kiến mở màn lúc 20 giờ tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính.

Trước đó, từ 7 giờ 30 phút cùng ngày, thành phố sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh-Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, cùng lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành và Mặt trận Tổ quốc tham dự.

Đêm khai mạc sẽ là một “bữa tiệc” nghệ thuật với chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài hơn một giờ, tôn vinh lịch sử và truyền thống của Hải Phòng, đồng thời giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, cùng hệ thống màn hình LED bố trí tại các khu vực công cộng giúp người dân dễ dàng theo dõi.

Điểm nhấn đặc biệt là màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 12 phút (từ 21h20 đến 21h32), ngay tại khu vực quảng trường, hứa hẹn sẽ thắp sáng bầu trời thành phố bằng những sắc màu rực rỡ.

Khơi dậy niềm tự hào và quảng bá hình ảnh thành phố Cảng

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Hải Phòng ra với bạn bè trong nước và quốc tế. Năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động đồng bộ, từ khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm đến các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Trong tháng 5/2026, 15 công trình, dự án quan trọng sẽ được khánh thành hoặc khởi công, bao gồm các cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm bảo trợ xã hội và các di tích lịch sử, như quần thể di tích Bến K15 hay Tượng đài chiến thắng Cát Bi.

Những dự án này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mà còn nâng tầm vị thế Hải Phòng trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng-70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” năm 2025. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngoài các dự án xây dựng, Lễ hội còn là dịp để Hải Phòng quảng bá văn hóa, lịch sử và con người. Chủ đề chương trình khai mạc “Hải Phòng-Hội tụ-Tỏa sáng” được thể hiện qua các tiết mục nghệ thuật tái hiện quá trình 71 năm chiến đấu và xây dựng, nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết và sáng tạo.

Từ những hình ảnh lịch sử, chiến công oai hùng đến những nét hiện đại, năng động, Hải Phòng hiện lên như một điểm sáng trên bản đồ phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của Việt Nam.

Các hoạt động Lễ hội còn gắn kết với công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, tăng cường xúc tiến, giới thiệu các danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng, công nhận các điểm du lịch nổi bật, tạo sức hút mạnh mẽ với du khách. Thành phố cũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh truyền hình đối ngoại để sản xuất các phóng sự, tin bài, nhằm đưa hình ảnh Hải Phòng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Không chỉ là sự kiện văn hóa, Lễ hội còn khẳng định giá trị tinh thần, niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động, người dân được thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển bền vững của thành phố.

Được tổ chức thường niên từ năm 2012, sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành thương hiệu riêng của Hải Phòng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Với sự đầu tư bài bản và không gian tổ chức tại trung tâm hành chính mới hiện đại, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng bạn bè quốc tế.

Lễ hội 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ về một thành phố Cảng giàu truyền thống, năng động, hiện đại và sáng tạo trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Nguồn TTXVN