Lễ hội người Hoa - cầu nối văn hoá, điểm nhấn du lịch Cà Mau

Có thể nói, phát triển du lịch gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng để Cà Mau giới thiệu, quảng bá các thế mạnh của mình đã trở thành nhu cầu tất yếu cho phát triển bền vững. Du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

So với các địa phương khác, Cà Mau có đông đồng bào dân tộc Hoa sinh sống và đây thật sự là nguồn tài nguyên quý cho phát triển du lịch. Trong đó, các lễ hội văn hoá dân gian đã tạo nên bản sắc đặc trưng riêng và cần được đầu tư, khai thác theo chiều sâu. Cũng như, đánh giá đúng tầm quan trọng của các lễ hội dân gian cho phát triển du lịch. Bởi lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hoá mang tính cộng đồng cao, có vị thế quan trọng, sức ảnh hưởng rất to lớn trong đời sống xã hội, mang đậm dấu ấn về bản sắc và văn hoá truyền thống.

Nghi thức tế thần của cộng đồng người Hoa trong lễ hội Kỳ yên.

Trong đó, phần lễ được đặt lên hàng đầu với những nghi thức mang tính khuôn mẫu gần như bắt buộc theo truyền thống và sau phần lễ là phần hội vốn là phần nội dung không thể thiếu. Đó là một hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như: biễu diễn văn nghệ, múa lân sư rồng, các trò chơi dân gian... Đặc biệt, lễ hội phản ánh những sinh hoạt, khát vọng cùng tài năng của Nhân dân về nhiều mặt của đời sống xã hội và thông qua lễ hội trí tuệ, đạo lý, tình cảm, khuynh hướng thẩm mỹ của Nhân dân được toả sáng...

Tục cúng mã của cộng đồng người Hoa thể hiện đạo hiếu.

Một trong những lễ hội dân gian đặc sắc nhất của cộng đồng người Hoa ở Cà Mau thu hút được nhiều khách trong và quốc tế đến tham quan chính là lễ hội kỳ yên và lễ tạ thần, lễ hội này phản ánh sự tri ân các tiền nhân, gửi gắm khát vọng hạnh phúc, vui chơi sau những ngày lao động vất vả gắn với cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Hay lễ tết thanh minh và lễ Vu lan thể hiện đạo hiếu, tính gắn kết cộng đồng và nhân văn sâu sắc thông qua tục cúng mã thập thể, lập chay đàn siêu độ vong linh chiến sĩ thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong, ngoài nước đến trải nghiệm, vui chơi và thực hành các tín ngưỡng văn hoá...

Cầu siêu trong lễ vu lan của cộng đồng người Hoa.

Thực tiễn cho thấy, kết hợp phát triển du lịch với khai thác các giá trị văn hoá từ lễ hội dân gian là xu hướng tất yếu. Muốn bứt phá, ngành du lịch phải tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đặc sắc này. Trong nhiều phương thức quảng bá văn hoá, du lịch được xem là con đường ngắn và hiệu quả nhất, bởi chính hoạt động du lịch giúp du khách trực tiếp trải nghiệm, hoà mình vào lễ hội và cảm nhận trọn vẹn giá trị văn hoá bản địa.

Hoà tấu nhạc cụ dân tộc trong tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa.

Khi du lịch phát triển, hoạt động thương mại - dịch vụ cũng tăng theo, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tái đầu tư, gìn giữ và tiếp tục phát huy giá trị văn hoá của các lễ hội dân gian. Đồng thời, việc khai thác lễ hội gắn với du lịch góp phần bảo tồn bền vững bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc anh em ở Cà Mau nói chung và cộng đồng người Hoa nói riêng.

Nguồn baocamau.vn