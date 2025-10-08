Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia vòng 4: Chờ mong những bất ngờ

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia vòng 4 nhận được sự chú ý khi cuộc đua dẫn đầu được đánh giá đầy kịch tính.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia vòng 4 được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai được đánh giá có cơ hội để bứt phá trong cuộc đua vô địch. Với việc đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Đồng Nai hoàn toàn có cơ hội giành trọn 3 điểm dù phải làm khách khi gặp Long An.

Đồng Nai FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia. Ảnh: Đồng Nai FC

Với lực lượng mạnh nhờ một loạt tân binh được đưa về trong mùa hè 2025, Đồng Nai đang sỡ hữu phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng, 1 trận hoà. Công Phượng sau quãng thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương có thể sẽ trở lại trong trận đấu tới.

Hai đội đứng ngay sau Đồng Nai là Quảng Ninh và Khánh Hoà sẽ chạm trán nhau. Nếu màn so tài này kết thúc với tỉ số hoà, Đồng Nai có cơ hội gia tăng cách biệt trong bảng xếp hạng.

Hai đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng là ĐH Văn Hiến và Phú Thọ có cơ hội cải thiện thứ bậc khi cùng được thi đấu trên sân nhà. Ngoài ra, cả hai đội đều không phải gặp những đối thủ quá mạnh khi gặp Đồng Tháp và Trẻ PVF-CAND.

Lịch thi đấu vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia:

17/10 16h00 ĐH Văn Hiến – Đồng Tháp

17/10 16h00 Hồ Chí Minh City – Thanh niên TP.HCM

18/10 16h00 Long An – Đồng Nai

18/10 17h00 Quảng Ninh – Khánh Hoà

19/10 16h00 Bắc Ninh – Quy Nhơn United

19/10 18h00 Phú Thọ - Trẻ PVF-CAND

