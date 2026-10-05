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Liên hoan Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh năm 2026

Ngày 5/10, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII; kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1990 - 1/10/2026) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Liên hoan Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh năm 2026Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.

Tham gia liên hoan có 10 đoàn văn nghệ quần chúng, đại diện cho 10 cụm thi đua người cao tuổi trong toàn tỉnh. Các đoàn mang đến nhiều tiết mục ca, múa, hát dân ca được lựa chọn và dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, con người Phú Thọ và những đóng góp của người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Liên hoan Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh năm 2026Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được thể hiện tại liên hoan.

Liên hoan Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh năm 2026Toàn cảnh Tiếng hát Dân ca Người cao tuổi tỉnh năm 2026.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các tiết mục được thể hiện sinh động, giàu bản sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và để lại nhiều ấn tượng đối với người xem. Nhiều làn điệu dân ca, hình thức diễn xướng truyền thống được các hội viên người cao tuổi thể hiện bằng niềm say mê, tâm huyết.

Từ đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần ở cơ sở; khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội và xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày Quốc tế Người cao tuổi Dân ca Hội người cao tuổi tỉnh Phú Thọ tiếng hát chào mừng thành công đại hội Thể thao xây dựng đời sống văn hóa Việt nam truyền thống văn hóa
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