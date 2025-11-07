Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 lan toả thông điệp kết nối hòa bình

{title}
Từ ngày 21 - 23/11, tuyến đường Lê Lợi thuộc khu vực trung tâm TP.HCM sẽ trở thành “đại lộ võ thuật”. Hàng nghìn võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của hơn 20 đoàn võ thuật trong và ngoài nước cùng đông đảo người yêu võ sẽ hội tụ về đây tham dự Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025.
Thông tin tại họp báo về sự kiện, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, cho biết Liên hoan dự kiến thu hút hơn 20 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đến từ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines, Brazil...
Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM thông tin tại họp báo.
Mang chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình”, Liên hoan hướng tới tôn vinh tinh hoa võ học dân tộc và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế qua ngôn ngữ võ đạo.
Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và tôn vinh giá trị văn hóa tinh thần của võ thuật Việt.
“Võ thuật Việt Nam không chỉ là kỹ năng chiến đấu hay rèn luyện thân thể mà còn có một giá trị văn hóa tinh thần được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Trong từng thế võ, nhịp trống, hơi thở của người võ sĩ là tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng hòa bình” – ông Nhân chia sẻ.
Suốt 3 ngày liên hoan, “đại lộ võ thuật” Lê Lợi sẽ trở thành không gian biểu diễn và giao lưu của tinh hoa võ học năm châu.
Với sân khấu võ đài ngoài trời, khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn từ các môn phái danh tiếng như: Vovinam, Võ cổ truyền, Taekwondo, Karate, Judo, Wushu, Muay, Aikido, Pencak Silat, MMA và Lân Sư Rồng...
Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM tặng hoa cho đại diện các môn phái võ Việt Nam và doanh nghiệp đồng hành cùng liên hoan.
Không chỉ xem, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm tương tác trực tiếp tại các không gian sáng tạo như: “Bức tường lịch sử võ thuật Việt Nam” – nơi tái hiện hành trình phát triển của võ học dân tộc và TP.HCM với hoạt động trưng bày binh khí, võ phục, hình ảnh các danh sư qua các thời kỳ; hay triển lãm công nghệ võ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) – mang đến góc nhìn hiện đại, trẻ trung về võ học trong kỷ nguyên số...
Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa – thể thao thường niên mang tầm quốc tế, nơi tinh hoa võ học Việt Nam tỏa sáng, kết nối con người bằng sức mạnh của hiểu biết, hợp tác và sẻ chia.
