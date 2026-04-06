Lộ diện CLB vô địch sớm nhất châu Âu mùa giải 2025/26

PSV Eindhoven vừa đăng quang giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) 2025/26 theo cách không thể ấn tượng hơn. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Peter Bosz thiết lập kỷ lục mới về thời điểm đăng quang sớm nhất lịch sử giải VĐQG Hà Lan và họ cũng là CLB vô địch sớm nhất ở các giải hàng đầu châu Âu mùa bóng năm nay.

Đội bóng của Perisic vô địch sớm 5 vòng

Ở vòng đấu thứ 29 vừa diễn ra vào tối 5/4, Feyenoord đã hòa 0-0 với Volendam. Như vậy, đội bóng của Van Persie không thể rút ngắn cách biệt với PSV. Họ bị PSV trên ngôi đầu bỏ xa tới 17 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Trận hòa của Feyenoord đã giúp PSV lên ngôi sớm.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự vượt trội rõ rệt của thầy trò HLV Peter Bosz. Sau 29 vòng đấu, PSV giành 23 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 4 trận, ghi tới 82 bàn thắng. Khoảng cách 17 điểm so với Feyenoord khi mùa giải chỉ còn 5 vòng là đủ để biến phần còn lại của cuộc đua thành thủ tục. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp PSV bước lên ngôi vương ở giải VĐQG Hà Lan, đánh dấu giai đoạn thống trị đáng nể của đội bóng này.

Trước khi đăng quang, PSV đã tự mở đường cho mình bằng màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Utrecht. Trong trận đấu đó, đội chủ sân Philips từng bị dẫn 0-2, rồi để đối thủ gỡ 3-3 ở phút 82. Tuy nhiên, Couhaib Driouech đã lên tiếng với bàn thắng quyết định ở phút 90+4, mang về chiến thắng 4-3. Chính 3 điểm ấy đã đẩy Feyenoord vào thế buộc phải thắng Volendam, nhưng đội bóng của Van Persie rốt cuộc không làm được.

Đây là chức vô địch quốc gia thứ 27 trong lịch sử PSV, qua đó giúp đội bóng thành Eindhoven tiếp tục củng cố vị thế nhất nhì bóng đá Hà Lan, chỉ xếp sau Ajax về số lần lên ngôi. Đáng chú ý hơn, PSV đã tự phá chính kỷ lục của mình. Trước đó, họ từng là đội vô địch sớm nhất Eredivisie khi đăng quang vào ngày 8/4/1978. Lần này, PSV làm được điều đó từ ngày 5/4/2026.

Tính trong số 20 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gồm Anh, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Séc... (chỉ tính các nước theo thể thức mùa giải vắt năm), PSV là đội vô địch sớm nhất. Ngai vàng Ngoại hạng Anh chưa có chủ, Bundesliga gần như chắc chắn thuộc về Bayern nhưng chưa chính thức, tương tự như vậy là các giải vô địch khác... Chi tiết này càng cho thấy sự thống trị của chức vô địch của PSV.

Theo tienphong.vn