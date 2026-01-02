Lộc Xuân từ đồng đất

Lộc Xuân không chỉ đến từ sự rực rỡ của hoa mai, đỏ thắm sắc hoa đào mà còn là sự sinh sôi, nảy nở từ chính đồng đất quê hương. Từ những vụ mùa bội thu cho đến những mô hình nông nghiệp đổi mới, Phú Thọ đang rạng rỡ đón chào năm mới với niềm tin và khát vọng về sự phát triển bền vững, hứa hẹn một năm mới thêm nhiều quả ngọt.

Mô hình trồng dứa kết hợp chăn nuôi của nông dân xã Văn Lang đã “thay áo mới” cho những mảnh đất cằn.

Mầm sống sinh sôi

Mùa Xuân gõ cửa từng nhà, lan tỏa hơi ấm dịu dàng trên khắp nẻo đường của Đất Tổ. Trong năm qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, từ sự khắc nghiệt của thiên tai, biến đổi khí hậu đến thách thức của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhưng nông nghiệp Phú Thọ đã nỗ lực vượt qua, khẳng định sức sống mãnh liệt. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được nâng cao; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt, giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân yên tâm sản xuất. Nhờ những nỗ lực ấy, niềm vui bội thu vẫn còn vương vấn trên nét mặt người dân khi vụ Đông thành công với những cánh đồng ngô và luống rau xanh mướt, làm rạng rỡ thêm sắc Xuân quê nhà.

Câu chuyện về lúa nếp Gà Gáy Mỹ Lung (xã Sơn Lương) - đặc sản của dân tộc Mường vẫn luôn là niềm tự hào. Với diện tích trồng duy trì toàn xã khoảng hơn 100 ha, năng suất trung bình 120 - 150 kg/sào, tương đương khoảng 4 tấn/ha; giá bán trung bình từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; doanh thu trung bình đạt 90 triệu đồng/ha... loại nông sản này không chỉ gắn liền với điển tích mà còn đem lại thu nhập ổn định, bền vững cho người dân địa phương. Việc gìn giữ và phát triển giống lúa quý này là minh chứng rõ nét cho thấy giá trị truyền thống hoàn toàn có thể song hành cùng hiệu quả kinh tế cao. Đó cũng là định hướng chung của tỉnh khi đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, tỉnh đang nâng cao đời sống người dân và tạo dựng nền tảng vững chắc cho an ninh lương thực.

Khắp các làng quê, không khí chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới rộn ràng nhưng hết sức thiêng liêng. Tiếng máy làm đất vang vọng hòa cùng tiếng người nói cười, tạo nên bản giao hưởng của sức lao động và nhân lên hy vọng. Người nông dân cần mẫn, nâng niu những hạt mầm mới như nâng niu phúc lộc của đất trời. Màu xanh nõn nà của những luống mạ non đang vươn mình đón nắng, xanh mướt như thảm lụa trải dài, hứa hẹn những bông lúa nặng trĩu hạt vàng cho năm mới.

Phát triển bền vững từ tư duy mới

Sức sống của đồng đất không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở tư duy đổi mới. Người dân Đất Tổ đang mạnh dạn mở ra những hướng đi kinh tế hiệu quả hơn. Đó là sự chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm năng suất cao, là việc đưa thêm những loại cây lâu năm vào canh tác, thậm chí là kết hợp hài hòa giữa trồng lúa và nuôi trồng thủy sản, tạo nên bức tranh nông nghiệp đa sắc.

Bưởi Đoan Hùng vào vụ Tết.

Sự đổi mới ấy được minh chứng rõ rệt qua câu chuyện về đặc sản Bưởi Đoan Hùng, nơi người dân đã nâng tầm chất lượng, cam kết tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để ký kết những hợp đồng lớn, bền vững. Anh Nguyễn Tuấn Oanh (xã Chí Đám) chia sẻ: “Dịp Tết, nhà nào cũng cần có quả bưởi để bày mâm ngũ quả, để mời khách, vì vậy, từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản đều phải đảm bảo an toàn. Đó cũng là yếu tố để tạo niềm tin với đối tác, hướng đến những hợp đồng lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm ổn định”.

Hay tại xã Văn Lang, nơi những vạt đồi cằn cỗi được nông dân cải tạo để trồng dứa và kết hợp chăn nuôi gà quy mô lớn, tạo ra mô hình đa dạng, giảm thiểu rủi ro và tăng thu nhập gấp nhiều lần. Với tổng diện tích dứa đã trồng trên 70ha và đang tiếp tục được mở rộng, mật độ 5 vạn gốc/ha, dự kiến, năng suất có thể đạt từ 40 - 50 tấn/ha. Toàn bộ diện tích này đã được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty, đơn vị sản xuất và chế biến nông sản. Hiện giá theo hợp đồng từ 5 - 6 nghìn đồng/kg, những đồi dứa hứa hẹn mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Những mô hình này không chỉ giúp tận dụng tối đa nguồn lực đất đai mà còn khẳng định sự sinh sôi, phát triển bền vững từ chính đồng đất quê hương. Cùng với những chồi non đang hé mở, những đóa hoa đang báo hiệu một mùa trái cây sai trĩu cành, tất cả tạo nên niềm tin mãnh liệt cho một năm mới thắng lợi.

Lộc Xuân là món quà quý giá của thiên nhiên, được gửi trao đúng dịp đầu năm, thầm nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự sinh sôi, phát triển và lòng biết ơn đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Đó cũng là sự hòa quyện giữa đất trời và công sức lao động cần cù, tư duy đổi mới của người dân Phú Thọ. Xuân đã sang, mang theo những mầm lộc trù phú, tươi mới. Cùng nhau, người dân Đất Tổ nguyện gìn giữ và vun đắp cho những mùa vàng bội thu, cho hoa trái thêm ngọt lành trên quê hương, tạo đà cho một năm mới đầy thắng lợi.

Lê Hoàng