Lớp học đặc biệt - nơi yêu thương bắt đầu

Một buổi sáng ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí đóng trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) bắt đầu bằng những âm thanh rất khác. Không phải tiếng đọc bài đồng thanh quen thuộc của lớp học phổ thông, cũng không có tiếng trống trường rộn rã. Thay vào đó là tiếng vỗ tay khe khẽ của cô giáo, tiếng đồ chơi gỗ va nhẹ vào nhau, tiếng cười bật ra bất chợt của những đứa trẻ và đôi khi là cả sự im lặng kéo dài. Nhưng chính trong những âm thanh tưởng như rời rạc ấy, một lớp học đặc biệt đang mở ra, nơi những đứa trẻ tự kỷ từng bước học cách kết nối với thế giới.

Không gian lớp học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí.

Mỗi đứa trẻ - một thế giới riêng

Trong căn phòng học nhỏ với những bức tường dán đầy hình ảnh nhiều màu sắc, có khoảng hơn chục đứa trẻ ngồi rải rác quanh những chiếc bàn thấp. Mỗi em là một thế giới riêng. Có em chăm chú xoay tròn chiếc bút chì trong tay, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ bé như thể đó là điều hấp dẫn nhất trên đời. Có em lật từng trang tranh liên tục mà không nói một lời. Có em bất chợt chạy vòng quanh lớp, rồi dừng lại bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời xa xăm.

Với nhiều người, đó có thể chỉ là những hành vi khó hiểu. Nhưng với các giáo viên ở đây, mỗi hành động ấy đều mang một thông điệp mà các cô đang kiên nhẫn học cách lắng nghe và thấu hiểu. Nhìn những đứa trẻ ấy, có lẽ ít ai biết rằng mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi bước tiến nhỏ đều là kết quả của hàng trăm giờ kiên nhẫn, của tình yêu thương bền bỉ từ gia đình và thầy cô.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí không chỉ là nơi dạy chữ. Nơi đây giống như một chiếc cầu nối những đứa trẻ đang sống trong thế giới riêng của mình với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từng hoạt động nhỏ, giúp trẻ tự kỷ phát triển khả năng giao tiếp và nhận thức.

Hành trình bền bỉ suốt hơn 14 năm

Sau hơn 14 năm nỗ lực không ngừng, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí giờ đây không chỉ là một lớp học, mà đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm gia đình có con mắc rối loạn phổ tự kỷ. Chia sẻ về hành trình của mình, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Mỗi em nhỏ ở đây giống như một mảnh ghép, một sắc màu khác nhau. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra cách để các mảnh ghép ấy có thể hòa vào bức tranh chung của cuộc sống”.

Hiện nay, trung tâm đã phát triển 10 cơ sở và chi nhánh trên toàn tỉnh Phú Thọ, hỗ trợ gần 300 học sinh can thiệp thường xuyên. Đội ngũ 45 giáo viên đều được đào tạo chuyên sâu về giáo dục đặc biệt. Hằng tháng, trung tâm tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) cho từng học sinh. Đây được xem là “kim chỉ nam” cho quá trình can thiệp.

Mỗi bản kế hoạch được thiết kế riêng, phù hợp với dạng khuyết tật, khả năng nhận thức và nhu cầu phát triển của từng em. Các giáo viên sẽ tập trung vào những khó khăn riêng biệt của mỗi trẻ, từ đó đưa ra phương pháp can thiệp hiệu quả nhất. Nhờ sự tận tâm ấy, hơn 2.000 trẻ em đã được can thiệp tại trung tâm. Nhiều em từng không thể nói, không thể giao tiếp hay nhận thức thế giới xung quanh, nay đã có thể đọc, viết và tự tin hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.

Từng cử chỉ yêu thương, động viên của giáo viên là nguồn động lực giúp các em tự tin hơn trên hành trình hòa nhập cộng đồng.

Ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí, các em không chỉ được học chữ hay kỹ năng sống. Trung tâm còn giống như một gia đình lớn. Không ít trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được các giáo viên sẵn sàng giảm học phí hoặc nuôi dạy miễn phí, dù điều đó đồng nghĩa với việc các cô phải bớt đi một phần thu nhập của mình.

Đối với nhiều đứa trẻ, nơi đây không chỉ là lớp học mà còn là mái ấm, là nơi duy nhất các em cảm nhận được sự chở che và yêu thương. Chị Hoàng Thị Luyến, một phụ huynh ở phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) xúc động chia sẻ: “Trước đây cháu rất sợ tiếp xúc với người lạ, cứ có ai đến gần là thu mình lại. Nhưng từ khi đến trung tâm, được các cô quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, cháu đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ cháu biết đếm, biết viết và không còn sợ khi giao tiếp với người khác nữa. Sự thay đổi này thật sự ngoài sức tưởng tượng của gia đình”.

Những đứa trẻ tự kỷ có thể đến với thế giới theo một cách rất khác chậm hơn, lặng lẽ hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em không thể chạm tới yêu thương. Ở lớp học đặc biệt của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí mỗi ánh mắt biết nhìn, mỗi cái nắm tay, mỗi tiếng gọi đầu tiên... đều là một phép màu được tạo nên từ sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về trẻ tự kỷ (2/4), điều mà những đứa trẻ nơi đây cần nhất không phải là sự thương hại, mà là sự thấu hiểu, đồng hành và vòng tay rộng mở của cộng đồng. Bởi hành trình hòa nhập của các em luôn bắt đầu từ yêu thương và tiếp tục bằng hy vọng.

Thu Thủy