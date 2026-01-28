Lượng đường trong máu tăng hay giảm khi uống omega-3 mỗi ngày?

Một số nghiên cứu khoa học cho thấy bổ sung omega-3 giúp giảm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, cũng có những đánh giá là omega-3 không ảnh hưởng hoặc tác động không đáng kể.

Các chất bổ sung omega-3 chứa một loại chất béo được tìm thấy trong động vật có vỏ và cá nước lạnh như cá hồi, cá thu, cá ngừ. Kết quả từ các nghiên cứu khoa học về việc liệu việc bổ sung omega-3 hàng ngày có ảnh hưởng đến lượng đường trong máu (glucose) hay không vẫn chưa thống nhất, với bằng chứng mới nổi cho thấy tác dụng rất nhỏ hoặc không đáng kể.

Tác dụng không nhất quán của omega-3 đối với lượng đường trong máu

Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy việc bổ sung omega-3 hàng ngày có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Mức đường huyết cao do rối loạn sản xuất hoặc hoạt động của insulin là đặc trưng của bệnh đái tháo đường. Nếu không được quản lý cẩn thận, bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, liên quan đến mắt, thận, tim và thần kinh.

Do tính chất nghiêm trọng và mạn tính của bệnh đái tháo đường, các nhà khoa học đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng và liên tục về vai trò tiềm năng của các chất bổ sung, như acid béo omega-3, trong cả việc phòng ngừa bệnh đái tháo đường và hỗ trợ điều trị bằng thuốc đái tháo đường truyền thống.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu khoa học nhưng kết quả về tác dụng của việc bổ sung omega-3 đối với lượng đường trong máu vẫn chưa nhất quán.

Cụ thể, trong khi một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung omega-3 giúp giảm lượng đường trong máu, thì các nghiên cứu khác lại báo cáo rằng tác dụng này rất ít hoặc không đáng kể.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy điều gì?

Một ví dụ về nghiên cứu báo cáo kết quả trái ngược nhau về tác động của omega-3 đối với lượng đường trong máu là nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Current Nutrition Reports.

Những nội dung cơ bản của nghiên cứu bao gồm:

Nghiên cứu này đã xem xét 30 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên liên quan đến những người tham gia, chủ yếu là người lớn, mắc một trong ba dạng bệnh đái tháo đường: đái tháo đường type 2, đái tháo đường type 1 hoặc đái tháo đường thai kỳ.

Những người tham gia được cung cấp các chất bổ sung omega-3 với nhiều loại và liều lượng khác nhau trong khoảng thời gian từ 6 tuần đến 12 tháng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy một số người tham gia có sự giảm lượng đường huyết lúc đói khi bổ sung omega-3, trong khi những người khác không thấy sự thay đổi nào.

Các nhà điều tra lưu ý rằng sự khác biệt trong kết quả thử nghiệm có thể là do các yếu tố như:

Số lượng người tham gia trong mỗi thử nghiệm.

Thời gian thử nghiệm.

Tuổi của người tham gia và cụ thể hơn là thời gian họ mắc bệnh đái tháo đường.

Liều lượng bổ sung omega-3.

Các ví dụ khác về các nghiên cứu đề cập đến vai trò chưa chắc chắn của việc bổ sung omega-3 hàng ngày đối với mức đường huyết bao gồm:

- Một nghiên cứu năm 2022 đã xem xét 30 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên liên quan đến những người tham gia có và không mắc bệnh đái tháo đường. Kết quả cho thấy việc bổ sung omega-3 đã dẫn đến giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói.

- Một nghiên cứu năm 2020 đã xem xét 12 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên liên quan đến hơn 800 người lớn mắc bệnh đái tháo đường type 2. Kết quả cho thấy việc bổ sung omega-3 không ảnh hưởng đến mức đường huyết.

- Một nghiên cứu năm 2019 đã xem xét 83 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên liên quan đến hơn 120.000 cá nhân mắc và không mắc bệnh đái tháo đường. Thời gian thử nghiệm trung bình kéo dài gần ba năm. Kết quả cho thấy việc tăng lượng omega-3, dù thông qua thực phẩm chức năng hay thực phẩm (cá hoặc thực vật), đều có tác dụng rất nhỏ hoặc không có tác dụng đối với mức đường huyết.