Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8), tại phường Hòa Bình tiếp tục diễn ra nội dung xuất phát đồng hàng nam, nữ ở các lứa tuổi. Trên đường đua, các tay đua đã cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn, quyết liệt và pha nước rút thần tốc về đích. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của xe đạp đường trường sau một tuần tranh tài hấp dẫn, có tính chuyên môn cao và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ.

Nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23 thi đấu ở cự ly 60km và 100km đối với xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam, nữ diễn ra trong hai ngày cuối tuần với điều kiện thời tiết thuận lợi.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Nội dung đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ xuất phát.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các tay đua nhanh chóng bứt tốc.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các tay đua nữ đội Bình Dương được đánh giá cao tại nội dung thi đấu đường trường.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các đội đua nữ so kè quyết liệt trên đường đua.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Đường đua trang hoàng pano, áp phích, khẩu hiểu chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Đoàn xe cảnh sát giao thông và mô tô dẫn đường.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các tay đua tuân thủ chiến thuật để giành tích tích cao tại các nội dung thi đấu đồng đội.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đường đua.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Nội dung đua đồng hàng cá nhân và đồng đội nam ở các lứa tuổi dưới 16, 17-18 và U23 diễn ra quyết liệt ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các vận động viên bám đuổi, so tài quyết liệt trên đường đua.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các tay đua vận dụng kỹ thuật để đảm bảo các khúc cua an toàn.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Người hâm mô xe đạp cổ vũ nhiệt tình các các vận động viên và giải đấu.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Đoàn đua xảy ra va chạm giữa các vận động viên.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Các tay đua nhanh chóng trở lại đường đua sau va chạm.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Lực lượng y tế sơ cứu vết thương cho tay đua đến từ đội Vĩnh Long.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Cú “nước rút” thần tốc trước khi về đích.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Hai tay đua đội Vĩnh Long và Quân đội quyết liệt cạnh tranh chức vô địch.

Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Tay đua Quân đội ăn mừng chiến thắng.

VIDEO: Nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam nhìn từ trên cao

Kết thúc nội dung Vô địch xe đạp đường trường trẻ, từ ngày 25/8 đến ngày 28/8 sẽ diễn ra nội dung Vô địch xe đạp địa hình trẻ tại Trường đua địa hình, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Báo Phú Thọ Đua xe đạp tiềm năng Vô địch Hòa bình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long