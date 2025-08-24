Màn so tài quyết liệt đua xe đạp đường trường

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8), tại phường Hòa Bình tiếp tục diễn ra nội dung xuất phát đồng hàng nam, nữ ở các lứa tuổi. Trên đường đua, các tay đua đã cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn, quyết liệt và pha nước rút thần tốc về đích. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của xe đạp đường trường sau một tuần tranh tài hấp dẫn, có tính chuyên môn cao và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ.

Nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23 thi đấu ở cự ly 60km và 100km đối với xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23.

Nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam, nữ diễn ra trong hai ngày cuối tuần với điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nội dung đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ xuất phát.

Các tay đua nhanh chóng bứt tốc.

Các tay đua nữ đội Bình Dương được đánh giá cao tại nội dung thi đấu đường trường.

Các đội đua nữ so kè quyết liệt trên đường đua.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Đường đua trang hoàng pano, áp phích, khẩu hiểu chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đoàn xe cảnh sát giao thông và mô tô dẫn đường.

Các tay đua tuân thủ chiến thuật để giành tích tích cao tại các nội dung thi đấu đồng đội.

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đường đua.

Nội dung đua đồng hàng cá nhân và đồng đội nam ở các lứa tuổi dưới 16, 17-18 và U23 diễn ra quyết liệt ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Các vận động viên bám đuổi, so tài quyết liệt trên đường đua.

Các tay đua vận dụng kỹ thuật để đảm bảo các khúc cua an toàn.

Người hâm mô xe đạp cổ vũ nhiệt tình các các vận động viên và giải đấu.

Đoàn đua xảy ra va chạm giữa các vận động viên.

Các tay đua nhanh chóng trở lại đường đua sau va chạm.

Lực lượng y tế sơ cứu vết thương cho tay đua đến từ đội Vĩnh Long.

Cú “nước rút” thần tốc trước khi về đích.

Hai tay đua đội Vĩnh Long và Quân đội quyết liệt cạnh tranh chức vô địch.

Tay đua Quân đội ăn mừng chiến thắng.

VIDEO: Nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam nhìn từ trên cao

Kết thúc nội dung Vô địch xe đạp đường trường trẻ, từ ngày 25/8 đến ngày 28/8 sẽ diễn ra nội dung Vô địch xe đạp địa hình trẻ tại Trường đua địa hình, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.

