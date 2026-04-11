Messi, Ronaldo hay Alcaraz nhận lương thế nào?

Chưa tính khoản tiền tài trợ từ các nhãn hàng, những siêu sao hàng đầu của các môn thể thao khác nhau cũng đã bỏ túi số tiền lương khổng lồ từ đơn vị chủ quản.

Các VĐV nổi tiếng nhất thường là những người có thu nhập cao nhất. Họ thu hút mọi chú ý, tạo ra sự quan tâm và tầm ảnh hưởng hơn hẳn so với đồng đội. Ngoài ra, họ cũng được chọn làm nhân vật trung tâm của một CLB hoặc đội thể thao đó để làm hình ảnh đại diện.

Đấy là lý do Lionel Messi có thể yêu cầu Inter Miami trả mức lương mỗi năm khoảng 70 triệu đến 80 triệu USD dù đang trải qua những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp. Không chỉ trở thành nhân vật hưởng lương cao nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ, siêu sao Argentina còn được đề nghị nắm giữ cổ phần CLB và một phần doanh thu từ bản quyền truyền hình của giải đấu với đối tác Apple.

Messi mừng chức vô địch MLS Cup, trên sân Chase, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ hôm 6/12. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội, mỗi bài đăng của Messi đều khiến cả thế giới phải quan tâm. Ở Instagram, tài khoản của nhà vô địch thế giới 2022 sở hữu hơn 511 triệu lượt theo dõi, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo với 672 triệu lượt. Đây cũng là hai cá nhân có nhiều lượt theo dõi nhất trên nền tảng này, cho thấy một phần lý do vì sao Inter Miami hay Al Nassr sẵn sàng chi đậm để mang họ về.

Với Ronaldo, siêu sao Bồ Đào Nha được đánh giá làm tăng thêm giá trị cho cả đất nước Arab Saudi, chứ không riêng giải Saudi Pro League. Tại Al Nassr, CR7 kiếm khoảng 225 triệu USD mỗi năm, trở thành VĐV được trả lương cao nhất thế giới. Tiền đạo 41 tuổi cũng nhận về hàng trăm triệu USD nhờ hợp đồng trọn đời với Nike, ký năm 2016. Về phía Messi, anh quyết định gắn bó với Adidas.

Ronaldo ghi 23 bàn qua 23 trận cho Al Nassr ở Saudi Pro League mùa này. Ảnh: Reuters

Vai trò của các hợp đồng quảng cáo và cả những trận đấu biểu diễn còn lớn hơn, quan trọng hơn với các tay vợt. Nhưng để đạt được điều đó, họ tất nhiên phải thi đấu tốt. Khi ấy, danh hiệu và tiền thưởng sẽ đến.

Novak Djokovic là người giành được nhiều tiền thưởng ATP nhất lịch sử với 193,2 triệu USD, nhờ vô địch 101 lần, gồm 24 danh hiệu Grand Slam. Xếp sau là Rafael Nadal với 134,9 triệu USD tiền thưởng, còn con số của Roger Federer là 130,6 triệu USD - đứng thứ ba. Vị trí thứ tư thuộc về Andy Murray.

Hai tay vợt hay nhất thế giới lúc này là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang rút ngắn cách biệt về tổng tiền thưởng với “Big 4”. Nhờ 26 danh hiệu với bảy Grand Slam, Alcaraz đã thu về 64,3 triệu USD, đứng ngay sau Murray. Trong khi Sinner hiện xếp thứ tám khi sở hữu 60 triệu USD.

Ở làng tennis nữ, Aryna Sabalenka là tay vợt nữ đang thi đấu có thu nhập tiền thưởng cao nhất với 49 triệu USD sau 24 lần vô địch, gồm bốn Grand Slam. Đã đăng quang sáu Grand Slam, Iga Swiatek đứng thứ hai với số tiền 44,9 triệu USD.

Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi đánh bại Jannik Sinner ở chung kết đơn nam Mỹ Mở rộng ngày 7/9/2025. Ảnh: Reuters

Nếu nói về kết quả thi đấu là yếu tố quyết định tới thu nhập, golf thể hiện rõ điều đó. Sau hai mùa “thần thánh” với tổng cộng 15 danh hiệu và ba major, Scottie Scheffler đã kiếm được 56,8 triệu chỉ trong hai năm 2024 và 2025. Không chỉ chiến thắng, golfer số một thế giới cũng thi đấu rất ổn định khi có 13 lần lọt top 5 ở các sự kiện năm ngoái, cùng việc chưa bao giờ đứng ngoài top 20. Vì thế, Scheffler vẫn nhận khoản thưởng lớn kể cả không vô địch. Điển hành như giải Masters 2025, vị trí thứ tư vẫn mang về cho anh hơn 1 triệu USD.

Trong khi đó, hệ thống LIV Golf được tài trợ bởi Quỹ đầu tư Công vẫn duy trì thu hút golfer bằng những hợp đồng “béo bở”. Jon Rahm, người không thắng giải nào năm 2025, vẫn kiếm hơn 33,4 triệu USD, trong đó: 13,6 triệu USD nhờ 13 lần khép lại các giải đấu ở vị trí thứ 11 trở lên, và 18 triệu USD nhờ đứng đầu trên bảng thứ bậc cá nhân cả mùa. Ngôi sao Tây Ban Nha cũng kiếm thêm 1,6 triệu USD từ bốn giải major.

Tại làng bóng rổ, các cầu thủ chơi ở giải Nhà nghề Mỹ được chia sẻ mức lợi nhuận lớn, tỷ lệ 50/50, với những nhà điều hành. Tuy nhiên, Stephen Curry cùng đồng nghiệp cũng chịu sự ràng buộc chặt chẽ, phức tạp về quy định trả lương. Hiện cầu thủ nhận lương cao nhất NBA là Curry với 59,6 triệu USD. Dự kiến mùa 2026/27, ngôi sao của Golden State Warriors sẽ thu về 62 triệu USD. Xếp thứ hai sau Curry là Nikola Jokic và Joel Embiid với mỗi người có 55,2 triệu USD.

Curry (trắng) lên rổ trong trận gặp Houston Rockets, trên sân Chase Center, San Francisco, California, Mỹ hôm 5/4. Ảnh: Reuters

Theo Spotrac, hợp đồng đạt tổng giá trị lớn nhất thuộc về hai cầu thủ Boston Celtics: Jayson Tatum ký 5 năm từ mùa trước, dự kiến bỏ túi 313,9 triệu USD, trong khi hợp đồng thỏa thuận 285,4 triệu USD của Jaylen Brown đã bắt đầu tính từ 2024, dự kiến kết thúc vào 2029.

Ngôi sao nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa năm ngoái Shai Gilgeous-Alexander cũng đặt bút ký vào hợp đồng tối đa với Oklahoma City Thunder, qua đó gia tăng tài khoản ngân hàng của anh lên trung bình mỗi năm 68,3 triệu USD. Tương tự, Phoenix Suns mỗi mua trung bình sẽ trả cho Devin Booker 66,6 triệu USD.

Còn tại làng quyền Anh, thu nhập của các võ sĩ phụ thuộc chủ yếu vào danh tiếng và giá trị thương hiệu, thay vì tần suất thượng đài, hoặc thậm chí là kết quả. Điển hình là Canelo Alvarez. Tháng 2/2025, tay đấm hạng siêu trung ký hợp đồng trị giá 400 triệu USD để đánh bốn trận ở Arab Saudi trong giai đoạn Riyadh Season. Số tiền này bao gồm tiền bản quyền truyền hình, doanh thu về việc bán sản phẩm ăn theo và các khoản thu nhập thêm khác.

Alvarez thắng trận đầu trước William Scull rồi thua Terence Crawford. Bất chấp thất bại, võ sĩ Mexico vẫn thu về 100 triệu USD, còn người thắng trận Crawford tuyên bố anh chỉ nhận 10 triệu USD.

