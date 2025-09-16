Miền Đồi sẽ tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang trong 2 ngày 18-19/10/2025

UBND xã Thượng Cốc vừa tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch được chờ đón như một ngày hội lớn của Nhân dân địa phương và du khách gần xa. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 – 19/10/2025.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã thảo luận, thông qua dự thảo kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc. Công tác chuẩn bị được đặt ra chi tiết, từ việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cho tới công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Miền Đồi. Ban Tổ chức cũng khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực, đồng thời mong muốn nhận được sự đồng thuận, chung tay ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và du khách để lễ hội diễn ra thành công, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp.

Những cô gái Mường duyên dáng bên những cung ruộng bậc thang mùa lúa chín năm 2024.

Vẻ đẹp ruộng bậc thang Miền Đồi mùa lễ hội năm 2024.

Năm 2024, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi đã khẳng định được sức hút - sự kiện được tổ chức gắn với phiên chợ OCOP, trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh. Nhiều du khách đã được trải nghiệm hành trình khám phá với nhiều cung bậc cảm xúc, từ chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ đến hòa mình trong các hoạt động văn hóa dân gian độc đáo.

Ban tổ chức Lễ hội kiểm tra địa hình tổ chức Lễ hội năm 2025.

Điểm nhấn quan trọng của lễ hội chính là vẻ đẹp hùng vĩ của hơn 400 ha ruộng bậc thang Miền Đồi khi mùa lúa chín. Trải qua hàng nghìn năm kiến tạo, dưới bàn tay cần cù của con người, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trải dài trên sườn đồi, xen lẫn là những cánh rừng nguyên sinh lâu đời, tạo nên bức tranh phong cảnh hiếm có. Đặc biệt, một số khu ruộng còn nằm kề bên các thác nước cao hàng trăm mét, tung bọt trắng xóa như dải lụa khổng lồ, khiến khung cảnh thêm phần kỳ vĩ, thơ mộng. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và bàn tay lao động đã tạo nên giá trị khác biệt, trở thành “đặc sản” du lịch của Miền Đồi.

Những cung ruộng bậc thang lúa đang còn xanh.

Không chỉ dừng lại ở chiêm ngưỡng cảnh quan, lễ hội còn mở ra cơ hội để du khách khám phá văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa Mường. Những nghi lễ truyền thống như lễ mừng cơm mới, các màn diễn tấu Chiêng Mường rộn ràng, cùng hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang đậm sắc màu dân tộc Mường sẽ được tái hiện, đem đến những trải nghiệm khó quên.

Năm 2025, UBND xã Thượng Cốc đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo để thu hút lượng khách du lịch thăm quan, chiêm ngường vẻ đẹp ruộng bậc thang Miền Đồi mùa lúa chín năm 2025.

Theo UBND xã Thượng Cốc, việc duy trì và phát triển Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi không chỉ nhằm tôn vinh giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua lễ hội, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch của địa phương được quảng bá, mở rộng thị trường, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng sự đồng hành, ủng hộ của người dân, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những lễ hội đặc sắc gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn miền núi.

Hồng Duyên