Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Việt Nam chính thức được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss World lần thứ 75, đánh dấu lần đầu tiên đấu trường nhan sắc lâu đời và uy tín này được tổ chức tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, Miss World lần thứ 75 dự kiến diễn ra trong năm 2026, quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi sẽ kéo dài trong nhiều tuần với chuỗi hoạt động đa dạng, hứa hẹn tạo nên một mùa giải quy mô lớn và giàu sức hút.

Việc đăng cai sự kiện được xem là bước tiến đáng chú ý của Việt Nam trong lĩnh vực sắc đẹp và tổ chức sự kiện quốc tế. Với quy mô toàn cầu cùng sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 75 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông qua sự kiện này, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh cũng như hình ảnh một điểm đến thân thiện, hiếu khách. Đồng thời, đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian cụ thể của Miss World lần thứ 75 sẽ được Julia Morley - Chủ tịch Miss World - công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời và có quy mô lớn nhất thế giới, được Guinness World Records ghi nhận về tầm ảnh hưởng và lịch sử phát sóng truyền hình kéo dài. Cùng với Miss Universe, Miss International và Miss Earth, cuộc thi nằm trong nhóm “Tứ đại Hoa hậu” danh giá toàn cầu.

Miss World được sáng lập năm 1951 bởi Eric Morley. Sau khi ông qua đời vào năm 2000, vợ ông là Julia Morley tiếp quản và điều hành cuộc thi cho đến nay.

Đương kim Hoa hậu Thế giới là Suchata Chuangsri đến từ Thailand, đăng quang vào ngày 31/5/2025.

Theo vov.vn


Bài hát chủ đề World Cup 2026 bị chê dở tệ

2026-03-27 06:19:00

Người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu tranh luận dữ dội sau khi FIFA công bố ca khúc đầu tiên cho World Cup 2026. Bài hát "Lighter" của Jelly Roll không nhận được sự đón nhận như kỳ vọng.

Cú lội ngược dòng của giọng hát bị chối bỏ

2026-03-20 09:59:00

Bị xem là “lệch chuẩn” với tiêu chuẩn thần tượng Kpop, Ejae từng chật vật tìm chỗ đứng khi còn là thực tập sinh. Nhiều năm sau, chính chất giọng khác biệt ấy đưa cô lên đỉnh...

