Mở lối hoàn lương

Sau hơn một năm chuyển giao nhiệm vụ quản lý về lực lượng Công an, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, nơi đây còn trở thành môi trường giáo dục nhân văn với lộ trình hỗ trợ toàn diện, từ giáo dục văn hóa, chăm sóc tinh thần đến định hướng nghề nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ sau cai nghiện, giúp học viên thêm tự tin làm lại cuộc đời.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên.

Có mặt tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 (xã Tam Dương), chúng tôi chứng kiến hơn 20 học viên đang chăm chú theo dõi giảng viên hướng dẫn kỹ thuật cắt phôi trong lớp đào tạo sơ cấp nghề hàn. Học viên Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Những ngày đầu vào cơ sở cai nghiện, tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, sau thời gian cắt cơn, giải độc, tôi được tham gia lớp học nghề hàn. Được các thầy giáo và cán bộ tận tình hướng dẫn, động viên, tôi yên tâm học tập, chấp hành nghiêm các quy định của cơ sở, quyết tâm rèn luyện để sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Học viên tham gia lớp học nghề hàn.

Hiện nay, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đang quản lý 254 học viên. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an về quy trình cai nghiện; công tác quản lý, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; chế độ khen thưởng, kỷ luật; thăm gặp thân nhân, nhận thư, tiền gửi, lao động và học nghề của học viên. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; tổ chức thực hiện quy trình cai nghiện theo 5 giai đoạn.

Cơ sở Cai nghiện số 2 tổ chức cho học viên thăm gặp gia đình.

Từ đầu năm đến nay, cơ sở đã tổ chức cho 1.146 lượt học viên thăm gặp thân nhân đúng quy định. Hoạt động này góp phần ổn định tâm lý, tư tưởng học viên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp họ yên tâm cai nghiện, phục hồi và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và kỹ năng sống cho học viên; phối hợp với Công an xã Tam Dương và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Dương tuyên truyền chính sách vay vốn dành cho người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc mở 2 lớp đào tạo nghề hàn cho 48 học viên...

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh tổ chức cho học viên học đội ngũ, rèn luyện thể chất.

Thiếu tá Đỗ Văn Nuôi - Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 cho biết: Đơn vị luôn xác định học viên là những người cần được hỗ trợ, đồng hành để vượt qua khó khăn. Từ khi chuyển giao về lực lượng Công an, đơn vị tập trung xây dựng môi trường học tập, lao động và rèn luyện tích cực. Khi được tham gia học tập, lao động trị liệu và các hoạt động tập thể, tâm lý học viên ổn định hơn, ý thức chấp hành nội quy cũng được nâng cao. Đặc biệt, việc thực hiện công khai, minh bạch các chế độ khen thưởng đã tạo động lực để học viên phấn đấu, tiến bộ từng ngày.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện.

Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong cơ sở, đồng thời tổ chức học nghề, tư vấn việc làm... đã tạo niềm tin cho gia đình học viên và xã hội. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định tính đúng đắn của chủ trương chuyển giao công tác cai nghiện về lực lượng Công an mà còn góp phần làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, không chỉ đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn trực tiếp tham gia giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ người cai nghiện ma túy.

Bằng sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần nhân văn, các cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đang từng ngày giúp học viên vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin, trang bị hành trang để vững vàng tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Huy Thắng