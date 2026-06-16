Mở rộng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú trong một số trường hợp.

Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là nội dung được nêu tại Công văn số 302/CSYT-CĐ ngày 1/6/2026 của Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Theo suckhoedoisong.vn