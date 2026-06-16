Mở rộng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế

{title}
{publish}
{head}
Bảo hiểm y tế mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú trong một số trường hợp.
Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Đây là nội dung được nêu tại Công văn số 302/CSYT-CĐ ngày 1/6/2026 của Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.
Theo suckhoedoisong.vn
Quả mận khô tuy nhỏ bé nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng đến bất ngờ, ngay cả khi chỉ ăn một lượng nhỏ.
Vào mùa hè, nhu cầu bổ sung nước và dưỡng chất của cơ thể tăng cao. Bên cạnh nước lọc, một số đồ uống giúp cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy...
baophutho.vn Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở luôn được xác định là tuyến đầu, là “cánh tay nối dài” của ngành y tế đến từng khu dân...
Có nhiều người ăn nhiều, không cần kiêng khem nhưng vóc dáng vẫn thon gọn. Trong khi đó, bạn cẩn thận từng bữa, hạn chế đủ thứ mà cân nặng không giảm.
Nước cam từ lâu đã trở thành ’thói quen mặc định' để bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy nước ép ổi có hàm lượng vitamin C gây bất ngờ.
Protein là dưỡng chất thiết yếu tham gia vào cấu trúc tế bào, enzyme, hormone và hệ miễn dịch giúp duy trì sự sống nhưng việc bổ sung đạm thế nào để tối ưu hóa sức khỏe chuyển...
baophutho.vn Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, thời gian qua, ngành Y tế Phú Thọ đã chú trọng duy trì và mở rộng điều trị bằng...