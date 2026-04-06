Mùa cạn ở vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình

Những ngày đầu tháng 4, khi mùa khô bước vào cao điểm, sông Đà vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình dần lộ rõ diện mạo đặc trưng của mùa nước cạn. Mực nước hạ thấp, nhiều bãi bồi lòng sông trơ đá dần xuất hiện, phản ánh rõ nét sự biến đổi theo mùa của dòng chảy. Dù là hiện tượng tự nhiên, mùa cạn ở vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình tác động đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân hai bên bờ sông.

Hai bên bờ sông Đà, khu vực hạ lưu Thủy điện Hoà Bình lộ rõ bãi cạn khi mực nước hạ thấp.

Khu vực chân cầu Hòa Bình lộ rõ phần chân trụ do mực nước xuống thấp.

Mực nước xuống thấp ở vùng hạ lưu, lộ những bãi bồi giữa lòng sông.

Bãi bồi lộ rõ dọc bờ sông Đà vùng hạ lưu Thủy điện Hoà Bình.

Người dân mưu sinh trên sông Đà mùa cạn.

Mùa cạn tại làng vạn chài ven sông Đà thuộc phường Hoà Bình.

Hàng lưới thép bọc đá kè bờ hở trơ khi nước sông Đà cạn.

Mùa cạn phần nào ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản của người dân làng chài.

Mực nước rút đồng nghĩa với việc thuyền bị đẩy ra xa gây khó khăn cho việc kéo điện sinh hoạt về sử dụng của các gia đình làng vạn chài.

Nước rút xuống thấp gây khó khăn cho người dân di chuyển từ thuyền, nhà bè lên bờ.

Đức Anh


