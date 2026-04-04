Chậm kê khai thuế, hộ kinh doanh bị phạt ra sao?

Nhiều lưu ý quan trọng cho các hộ lần đầu khai thuế, cần nắm rõ những mốc quan trọng, tránh nguy cơ kê khai chậm, sẽ bị xếp vào nhóm rủi ro và xử phạt.

Chiều 3/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Thuế tổ chức hội thảo nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai thuế quý I. Đây là kỳ kê khai đầu tiên sau xóa thuế khoán, nhiều hộ kinh doanh lần đầu thực hiện còn những băn khoăn, thắc mắc.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dung (Hà Nội) - hiện kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể thao đặt câu hỏi: Nếu đăng ký kinh doanh theo mức một, nhưng trong năm doanh thu vượt 500 triệu đồng thì có bắt buộc chuyển sang mức hai hay không? Khi doanh thu đạt 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh có phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và xuất hóa đơn ngay tại thời điểm vượt ngưỡng hay không?

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ban Chính sách, Thuế quốc tế, Cục Thuế - cho biết, theo quy định tại Nghị định 68, nếu từ quý II mà doanh thu của hộ kinh doanh đã vượt trên 500 triệu đồng thì phải thực hiện kê khai thuế theo phương thức tương ứng kể từ quý đó.

Đối với nghĩa vụ sử dụng hóa đơn điện tử, khi doanh thu trong năm vượt 1 tỷ đồng thì hộ kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Thời hạn thực hiện là trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kê khai thuế của quý phát sinh mức doanh thu vượt ngưỡng. Hộ kinh doanh cần liên hệ với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để đăng ký và được cấp mã từ cơ quan thuế.

Đại diện Cục Thuế thông tin tới hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh chủ động theo dõi sát doanh thu thực tế để kịp thời chuyển đổi phương thức kê khai và thực hiện nghĩa vụ hóa đơn.

Lo ngại xử phạt nếu chậm kê khai thuế cũng được hộ kinh doanh đặt ra. Ông Nguyễn Thanh Phúc - đại diện Công ty Luật và Kế toán Việt Mỹ - cho biết hộ kinh doanh kê khai thuế chậm sẽ bị xếp vào nhóm rủi ro và xử phạt (theo Nghị định 125/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn). Mức phạt áp dụng với hộ kinh doanh bằng 1/2 so với doanh nghiệp.

Cụ thể, nếu chậm từ 1-5 ngày và là lần đầu, hộ kinh doanh có thể chỉ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo. Tuy nhiên, từ lần vi phạm thứ hai trở đi, nếu chậm từ 1 đến dưới 30 ngày sẽ bị phạt từ 1 - 2,5 triệu đồng.

Trường hợp chậm từ 31-60 ngày, mức phạt từ 5-8 triệu đồng. Nếu chậm từ 61-90 ngày, mức phạt tăng lên 4 - 7,5 triệu đồng. Với hành vi chậm trên 90 ngày (từ ngày thứ 91 trở đi), hộ kinh doanh có thể bị phạt từ 7,5 - 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu kê khai đúng hạn nhưng chậm nộp tiền thuế đã phát sinh, hộ kinh doanh còn phải chịu tiền chậm nộp. Mức tính là 0,03%/ngày nhân với số ngày chậm nộp và số tiền thuế chậm nộp.

Ông Phúc lưu ý, dù mức phạt của hộ kinh doanh chỉ bằng một nửa so với doanh nghiệp, các hộ vẫn cần đặc biệt chú ý thực hiện kê khai và nộp thuế đúng thời hạn để tránh phát sinh rủi ro và chi phí không đáng có.

Theo quy định, hộ kinh doanh có doanh thu năm 2026 thuộc từng nhóm sẽ phải nộp các loại giấy tờ khác nhau.

