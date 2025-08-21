{title}
Chính quyền Mỹ hôm 20/8 đã đặt thêm lệnh trừng phạt đối với hai thẩm phán và hai công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc Tòa án này là mối đe dọa an ninh quốc gia và là công cụ cho cuộc chiến pháp lý chống lại Mỹ và đồng minh Israel.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, Mỹ luôn rõ ràng và kiên quyết phản đối việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) chính trị hóa, lạm dụng quyền lực, coi thường chủ quyền quốc gia và lạm quyền tư pháp một cách bất hợp pháp.
Vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ diễn ra chưa đầy 3 tháng sau vòng trừng phạt “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào 4 thẩm phán khác của ICC. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các quốc gia khác phản đối tòa án này, gọi tòa án là mối đe dọa an ninh quốc gia và công cụ cho chiến tranh pháp lý chống lại Mỹ và Israel.
Mỹ áp thêm trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (Ảnh: Reuters)
Ngay lập tức, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, coi đây là “một cuộc tấn công trắng trợn” vào tính độc lập của một cơ quan tư pháp công bằng. Tòa án này kêu gọi các quốc gia thành viên đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ và nhất quan đối với công việc của Tòa.
Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric bày tỏ sự quan ngại: “Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là trụ cột quan trọng của công lý hình sự quốc tế và chúng tôi tôn trọng công việc của họ. Chúng tôi rất quan ngại về các quyết định của Mỹ nhằm tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các quan chức ICC .
Quyết định này đặt ra những cản trở nghiêm trọng đối với hoạt động của Văn phòng Công tố viên và việc tôn trọng tất cả các tình huống hiện đang được đưa ra trước tòa. Độc lập tư pháp là một nguyên tắc cơ bản cần được tôn trọng. Các lệnh trừng phạt ICC làm suy yếu nền tảng của công lý quốc tế”.
Động thái của Mỹ cũng đã vấp phải sự phản đối từ Pháp. Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Mỹ rút lại các lệnh trừng phạt đối với các thành viên của ICC, khẳng định vai trò của Tòa án là rất quan trọng.
Trong một phản ứng ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Israel đã lên tiếng hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Được biết, ICC được thành lập năm 2002 và có trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Israel và Mỹ đều không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.
