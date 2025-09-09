Mỹ hối thúc ngừng bắn tại Dải Gaza

{title}
Truyền thông khu vực đưa tin, Mỹ đã đưa ra một đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn ở Dải Gaza.
Một tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích tại Gaza.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel đã chấp nhận các đề xuất của Washington; đồng thời đưa ra “cảnh báo cuối cùng” đối với Hamas về việc đồng ý thỏa thuận. Báo chí Trung Đông dẫn các nguồn tin cho biết, theo đề xuất của Mỹ, phong trào Hamas sẽ trả tự do cho các con tin còn lại để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine. Sau đó, các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột sẽ diễn ra trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn tại Gaza.
Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, phong trào Hamas cho biết đã nhận được đề xuất từ phía Mỹ và khẳng định sẵn sàng thảo luận trao trả toàn bộ con tin để đổi lấy việc chấm dứt xung đột tại Gaza, Israel rút quân hoàn toàn và thành lập một ủy ban độc lập của Palestine quản lý vùng lãnh thổ này.
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã gặp Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương phong trào Fatah của Palestine để thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza. Ông Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian, dựa trên sáng kiến của đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Hai bên cũng trao đổi về biện pháp thúc đẩy cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine. Ai Cập tái khẳng định lập trường ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine thông qua việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
