Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân

Mỹ vừa tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mà nước này mô tả là “tự vệ” nhằm vào Iran. Iran ngay lập tức cũng đã có động thái đáp trả cứng rắn.
Ngày 1/6, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này gọi là “tự vệ nhằm vào Iran. Đợt tấn công mới nhất này nhắm vào các trạm radar và trung tâm chỉ huy kiểm soát của Iran và được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) gọi là phản ứng trước “các hành động gây hấn của Iran, bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế”.
Tên lửa của Hải quân Iran được phóng đi tại một địa điểm không xác định. Ảnh minh họa: Reuters.
“Máy bay chiến đấu của Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng cách loại bỏ hệ thống phòng không của Iran, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công một chiều gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với các tàu thuyền đi qua vùng biển khu vực”, CENTCOM viết trong một thông báo
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ được sử dụng để tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik của Iran, theo một tuyên bố được đăng tải bởi một số hãng thông tấn nhà nước Iran.
Tuyên bố không nói rõ căn cứ không quân nào bị nhắm mục tiêu, nhưng thông báo được đưa ra sau khi Kuwait nói rằng đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Iran và Mỹ đã nhiều lần đấu súng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4. Tuần trước, Kuwait cũng cho biết họ bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Những vụ leo thang này đã làm rung chuyển khu vực, nhưng cho đến nay vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn.
Theo VOV
