Nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm (BKLN) ngày càng gia tăng, công tác quản lý, điều trị BKLN tại trạm y tế đang cho thấy hiệu quả rõ nét khi giúp người bệnh tiếp cận điều trị thuận lợi, liên tục ngay tại địa phương, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại; đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Tuy nhiên hiện nay, công tác quản lý, điều trị BKLN tại trạm y tế còn một số khó khăn, cần sớm được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả.

Từ nhà ra Trạm Y tế Quang Sơn, xã Hợp Lý chỉ khoảng 1km nên bà Vũ Thị Thường vẫn tự đi xe đạp đến khám và lấy thuốc đều đặn mỗi tháng. Bà Thường bị tăng huyết áp từ nhiều năm nay. Trước đây, đã từng có thời gian bà tới khám, lấy thuốc điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô. Tuy nhiên về sau, bà quyết định chuyển sang trạm y tế gần nhà vì thuận lợi hơn. Bà Thường chia sẻ: “Từ khi chuyển về điều trị tại Trạm Y tế Quang Sơn, tôi có thể tự đi xe đạp vì chỉ cách nhà 1km. Điều trị tại trạm giúp tôi tiết kiệm thời gian, không phải đi lại vất vả. Ngoài cấp phát thuốc, bác sĩ còn tư vấn kỹ lưỡng về chế độ ăn uống, sinh hoạt. Nếu có thắc mắc, tôi chỉ cần gọi điện là được giải đáp ngay”.

Cán bộ Trạm Y tế Quang Sơn, xã Hợp Lý cấp phát thuốc điều trị tăng huyết áp cho người bệnh.

Trạm Y tế Quang Sơn đang quản lý 396 bệnh nhân tăng huyết áp và 96 bệnh nhân đái thái đường; trong đó có 121 bệnh nhân tăng huyết áp và 8 bệnh nhân đái tháo đường điều trị, lấy thuốc hằng tháng. Đồng chí Nguyễn Trọng Đại - Trạm trưởng cho biết: Trạm đã phân công cán bộ phụ trách, quản lý hồ sơ bệnh nhân, thường xuyên liên lạc để tư vấn, hỗ trợ người bệnh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về BKLN. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân điều trị các BKLN tại trạm còn khá thấp so với số bệnh nhân được lập hồ sơ quản lý. Nguyên nhân là do công tác điều trị còn một số khó khăn. Ví dụ như chủng loại thuốc điều trị chưa phong phú, chủ yếu là thuốc điều trị đơn lẻ, các bệnh nhân điều trị thuốc kết hợp phải đi tới các cơ sở y tế tuyến cao hơn; trạm còn thiếu trang thiết bị, vật tư y tế làm các xét nghiệm, trình độ của cán bộ y tế còn hạn chế...

Hiện nay, các BKLN như: Tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản... có xu hướng ngày càng gia tăng. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống BKLN, ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, làm tốt công tác dự phòng, phát hiện sớm, quản lý, điều trị BKLN đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống. Sở Y tế đã đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật xét nghiệm, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác điều trị, quản lý BKLN tuyến cơ sở; chỉ đạo thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các trạm y tế về thực hiện nhiệm vụ dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị BKLN; đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại cộng đồng...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác quản lý BKLN tại Phú Thọ đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã quản lý, điều trị các BKLN cho người bệnh tại cộng đồng. Tổng số người bệnh được quản lý tăng huyết áp ở khu vực Phú Thọ (cũ) là gần 59.600 người (đạt 91,79%), khu vực Vĩnh Phúc (cũ) gần 37.000 người (đạt 85,57 %), khu vực Hòa Bình (cũ) hơn 37.200 người (đạt 83,64%). Số người bệnh được quản lý và điều trị các BKLN khác như: Đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, ung thư, tim, tâm thần... đều đạt mục tiêu kế hoạch hằng năm. Những kết quả trong quản lý, điều trị BKLN ở tuyến cơ sở đã góp phần giảm tải cho tuyến trên, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, duy trì điều trị bền vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, điều trị BKLN tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Thiếu nhân lực và nguồn lực phục vụ công tác khám, phát hiện bệnh; số lượng, chủng loại thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị còn hạn chế; các trạm y tế chưa được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí làm xét nghiệm đường máu để theo dõi tình trạng đường huyết cho người bệnh; dữ liệu quản lý BKLN còn hạn chế...

Để tháo gỡ khó khăn, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về dự phòng, giám sát, phát hiện, quản lý, chẩn đoán và điều trị bệnh; quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế; đẩy mạnh truyền thông hướng tới các nhóm mục tiêu cụ thể. Đồng thời, triển khai các hoạt động khám sàng lọc cộng đồng, tăng cường phối hợp liên tuyến, đẩy mạnh liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế... Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý các BKLN, từng bước hoàn thiện mô hình quản lý BKLN tại cơ sở bảo đảm tính bền vững.

Mai Anh