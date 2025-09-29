Nâng cao sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, 50 dân tộc cùng sinh sống, trong đó khoảng 85% dân số cư trú tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số luôn là ưu tiên hàng đầu.

Khám sàng lọc cho đồng bào DTTS tại Trạm y tế xã Minh Đài

Cứ vào các ngày từ 15 đến 25 hàng tháng, Trạm y tế xã Minh Đài lại tổ chức tiêm chủng thường xuyên cho Nhân dân tại xã... Ngay từ sáng sớm, chị Hoàng Thị Lan ở Văn Luông lại đến Trạm y tế xã để khám thai định kỳ, chị Lan chia sẻ: “Bác sĩ dự sinh tôi sẽ sinh em bé vào khoảng ngày 15 tháng sau. Trong kỳ thai nghén, tôi đi khám thai đủ 4 lần". Chị Lan nhớ lại, hồi mang thai đứa con đầu, một phần không có kinh tế, phần vì chị chưa được tiếp cận với dịch vụ y tế nên từ lúc có bầu cho đến khi sinh em bé, chị không biết đi khám thai, uống bổ sung viên sắt, không biết dự sinh vào thời gian nào. Vì vậy lúc trở dạ, chị Lan đã phải sinh em bé ngay ở nhà. Sau 10 năm, chị Lan mới quyết định sinh thêm bé thứ 2. Lần mang thai này, chị đã được tư vấn khám định kỳ, được nhân viên y tế tuyên truyền không sinh con ở nhà, tiêm đầy đủ các mũi vaccine, tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng...”

Minh Đài là xã miền núi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Dù vậy, trong thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ở địa phương được thực hiện khá hiệu quả. Trạm y tế xã Minh Đài, hiện quản lý 16 khu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên - Trạm trưởng Trạm y tế xã Minh Đài, chia sẻ: "Chúng tôi duy trì trực 24/7 để khám bệnh thông thường và xử lý các ca cấp cứu, đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dù nhân lực mỏng, nhưng chúng tôi cố gắng phát huy tối đa nguồn lực hiện có".

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn ưu tiên dành nguồn lực, nhất là việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện điều kiện y tế khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS. Thực hiện các chính sách của Nhà nước, bà con DTTS và người dân vùng khó khăn được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế; khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thông thường và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em ở khu vực khó khăn thông qua các chiến dịch về y tế, truyền thông.

Khám bệnh cho đồng bào DTTS ở Trung tâm y tế Tân Sơn

Thực hiện Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025), tính riêng trong năm 2025, Phú Thọ đã được cấp hàng tỷ đồng để triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi tại vùng DTTS; tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; hướng dẫn cách chế biến thức ăn tại các thôn, bản có số trẻ em suy dinh dưỡng cao bằng hình thức trình diễn tại chỗ...

Đến nay gần 17 nghìn lượt người được chăm sóc, tư vấn, phòng chống dịch; trên 76 nghìn lượt bà mẹ, trẻ em được chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và trên 32 tin bài, video phổ biến kiến thức, phóng sự, trailer quảng bá, bài phát thanh... được truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.

100% các xã vùng đồng bào DTTS đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; có đủ nhân lực để thực hiện đầy đủ các chức năng về dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu; có giường để sơ, cấp cứu, thực hiện một số dịch vụ cơ bản về sản, phụ khoa, nhi khoa, cung cấp các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình... Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng đủ 8 bệnh truyền nhiễm đạt trên 95%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 15%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 96%; 100% đồng bào DTTS vùng khó khăn, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Công tác vệ sinh phòng dịch được duy trì, các loại dịch bệnh thông thường cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra dịch bệnh. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó sức khỏe của người DTTS đã cải thiện về thể chất, tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ; đồng bào được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc có chất lượng, hiện đại về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cùng với những kết quả khả quan đã đạt được, trên thực tế, do địa hình rộng, nhận thức của người dân không đồng đều, tập quán ở nhiều nơi còn lạc hậu gây khó khăn cho cho công tác khám, chữa bệnh và truyền thông vận động người dân tham gia các hoạt động. Để nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS, không chỉ có ngành Y tế, mà rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương cũng như tinh thần tự giác, đồng thuận, trách nhiệm cao của mỗi người dân.

Thúy Hằng