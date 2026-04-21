Nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Trước thực tế còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại khu vực trường học, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh trở thành yêu cầu cấp thiết. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi ngày đến trường, giảm thiểu rủi ro trong quá trình tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Học sinh Trường THCS Đức Bác, xã Sông Lô dắt xe xuống cổng trường khi tan học.

Trường THCS Đức Bác, xã Sông Lô có 560 học sinh với 15 lớp, trong đó khoảng 60 - 70% học sinh sử dụng xe đạp đến trường, số còn lại đi bộ hoặc được gia đình đưa đón. Điều đáng nói, cổng trường nằm ở vị trí dốc cao, gần khúc cua sát tỉnh lộ 306, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo thầy giáo Hà Khắc Khoan - Hiệu trưởng nhà trường, từ khi cầu Vĩnh Phú đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này tăng đột biến, gấp nhiều lần so với trước, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn. Điều này gây áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an toàn cho học sinh. Trước thực tế đó, nhà trường đã đưa ra quy định bắt buộc học sinh phải dắt xe khi qua cổng trường vào giờ tan học. Giải pháp tuy đơn giản nhưng phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần hạn chế va chạm, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nằm cách cổng Trường THCS Đức Bác vài trăm mét là Trường Tiểu học Đức Bác với quy mô 760 học sinh lại đối diện với tình trạng thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ tan học. Khoảng 80% học sinh của trường được phụ huynh đưa đón khiến khu vực cổng trường thường xuyên quá tải.

Thầy giáo Trần Minh Bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để khắc phục tình trạng này, Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa ra giải pháp bố trí lệch giờ tan học giữa các khối lớp 1, 2, 3 so với khối 4, 5 là 10 phút; thành lập đội xung kích nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định dừng đỗ xe chờ đón con; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an địa phương điều tiết giao thông vào giờ cao điểm... Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại vẫn tồn tại là tình trạng xe quá tải vẫn lưu thông trên tuyến đường dù đã có biển hạn chế tải trọng. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn đặt ra yêu cầu cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng.

Giờ tan trường của học sinh Trường Tiểu học Đức Bác, xã Sông Lô.

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến học sinh, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Ba tháng đầu năm 2026, ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Một trong những điểm nổi bật là việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông với nhiều hình thức phong phú. Nội dung giáo dục được lồng ghép vào chương trình chính khóa, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành đã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các cuộc thi, hội thi về an toàn giao thông được tổ chức rộng khắp, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tại các hội thi cấp quốc gia năm học 2025-2026, đoàn Phú Thọ đã đạt 31 giải, trong đó 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với lực lượng công an và các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ. Nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, hỗ trợ thiết bị giảng dạy, tổ chức truyền thông góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho học sinh.

Từ thực tiễn tại các trường học, có thể khẳng định, việc nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho học sinh không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, gia đình và xã hội. Thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền; nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội thanh niên tình nguyện”; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, bền vững.

Hồng Nhung