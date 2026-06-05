Kết nạp Đảng cho 21 học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Sáng 5/6, các Chi bộ 1, 2, 3 thuộc Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (phường Hòa Bình) đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 21 học sinh ưu tú. Đây đều là những đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên của nhà trường.

Đảng uỷ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ chụp ảnh kỷ niệm với các đảng viên mới.

Tại buổi lễ, Bí thư các Chi bộ 1, 2, 3 đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Bình về việc kết nạp Đảng đối với 21 quần chúng ưu tú.

Các đảng viên mới được kết nạp đều là học sinh lớp 12 và trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu nghiêm túc, được các tổ chức đoàn thể, chi bộ theo dõi, bồi dưỡng trong thời gian dài.

Các chi bộ tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đảng viên mới đã tuyên thệ, bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Đường - Bí thư Đảng ủy Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ nhấn mạnh: Từ hơn 60 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các chi bộ và Đoàn Thanh niên đã phối hợp theo dõi, giúp đỡ, lựa chọn được 21 quần chúng ưu tú đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với những học sinh chưa đủ tuổi kết nạp do sinh vào các tháng cuối năm, sau khi tốt nghiệp, Đảng ủy nhà trường sẽ giới thiệu về địa phương hoặc các trường đại học, học viện để tiếp tục được bồi dưỡng.

Bí thư Đảng ủy Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Bùi Văn Đường phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị các đảng viên mới tiếp tục giữ vững lập trường chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm để mỗi đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Những năm qua, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ luôn quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong học sinh. Từ năm 2020 đến nay, gần 100 học sinh ưu tú của nhà trường đã được kết nạp vào Đảng, khẳng định hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong môi trường giáo dục, đồng thời tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho tương lai.

Hồng Duyên