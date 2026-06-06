Siết chặt quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh dịp hè

Bước vào dịp hè, nhu cầu học tiếng Anh của học sinh tăng mạnh kéo theo sự sôi động của thị trường đào tạo ngoại ngữ. Trước thực tế đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các trung tâm nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy, quyền lợi người học và xây dựng môi trường giáo dục ngoài nhà trường minh bạch, hiệu quả.

Môi trường học tập hiện đại cùng các phương pháp giảng dạy tương tác đang góp phần nâng cao hiệu quả học tiếng Anh cho học sinh trong dịp hè.

Mỗi dịp hè, cùng với nhu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng của học sinh tăng cao, các trung tâm ngoại ngữ bước vào mùa tuyển sinh sôi động nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, quyền lợi người học và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Những năm gần đây, hệ thống trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của học sinh, sinh viên và người lao động. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh về số lượng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ngoài nhà trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 420 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động giáo dục, trong đó có 10 trung tâm đang làm thủ tục tạm dừng hoạt động. Thời gian qua, ngành giáo dục đã tiến hành rà soát, chấn chỉnh tình trạng một số đơn vị mở địa điểm đào tạo, văn phòng đại diện hoặc liên kết giảng dạy khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, tại hội nghị tổng kết hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống năm 2025, Sở GD&ĐT xác định công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục ngoài nhà trường sẽ tiếp tục được tăng cường trong năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, quyền lợi của người học và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, minh bạch.

Ông Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, việc tăng cường kiểm tra không nhằm gây khó khăn cho các đơn vị đào tạo mà hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, minh bạch và chất lượng. Các trung tâm phải thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện hoạt động, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy cũng như công tác bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến việc lựa chọn môi trường học tập phù hợp cho con em. Thay vì chỉ chú trọng học phí hoặc các chương trình quảng bá, nhiều gia đình đã tìm hiểu kỹ về đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất và chất lượng đầu ra của các trung tâm.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong chương trình học hè tại trung tâm ngoại ngữ Dolphin, phường Thanh Miếu.

Tại phường Thanh Miếu, Trung tâm Tiếng Anh Dolphin là một trong những đơn vị đang thu hút đông đảo học sinh theo học. Trung tâm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng môi trường học tập thân thiện, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho học viên.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Dung - Giám đốc Trung tâm Tiếng Anh Dolphin, chương trình hè năm 2026 không chỉ tập trung vào kiến thức ngôn ngữ mà còn hướng tới phát triển kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng thuyết trình và làm việc nhóm cho học sinh. Các lớp học được thiết kế theo từng độ tuổi và trình độ nhằm bảo đảm mỗi học viên đều được tiếp cận phương pháp học phù hợp. Điểm đáng chú ý tại Dolphin là việc kết hợp giữa học tập và trải nghiệm. Thay vì chỉ học ngữ pháp trên lớp, học sinh được tham gia các hoạt động thực hành, dự án nhóm và các sân chơi giao tiếp bằng tiếng Anh. Điều này giúp tạo hứng thú học tập, đồng thời nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong các tình huống thực tế.

Trung tâm Tiếng Anh Dolphin chú trọng công tác quản lý, xây dựng môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của học viên.

Học viện Anh ngữ Havina Vĩnh Phúc cũng là một trong những đơn vị tích cực đổi mới hoạt động đào tạo. Với định hướng lấy người học làm trung tâm, Havina tập trung xây dựng lộ trình học cá nhân hóa, giúp học viên phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ông Phùng Quang Thái - Giám đốc Học viện cho biết: "Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Havina đặc biệt chú trọng công tác quản lý hồ sơ giáo viên, cập nhật chương trình đào tạo và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. Các lớp học được duy trì sĩ số phù hợp để giáo viên có thể theo sát tiến độ của từng học viên".

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh đang trở thành chìa khóa mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ. Vì vậy, siết chặt quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh không đơn thuần là yêu cầu về mặt hành chính mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Khi cơ quan quản lý, các trung tâm đào tạo và phụ huynh cùng đồng hành, môi trường học tập ngoại ngữ sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của xã hội và nhu cầu phát triển của đất nước.

Thu Thủy