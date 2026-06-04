Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

Nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, gây áp lực không đáng có cho học sinh và phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 19) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Với những quy định chặt chẽ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, Thông tư 19 được kỳ vọng sẽ góp phần chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, xây dựng môi trường giáo dục công bằng, minh bạch và lành mạnh.

Công tác quản lý dạy thêm, học thêm tại Phú Thọ dần đi vào nền nếp, ưu tiên đảm bảo kiến thức toàn diện cho học sinh ngay tại lớp.

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Thời gian qua, hoạt động dạy thêm, học thêm thiếu kiểm soát ở một số nơi đã ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, đồng thời tạo thêm áp lực về thời gian và chi phí cho nhiều gia đình. Trong bối cảnh đó, Thông tư số 19 có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 được xem là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào nền nếp.

Ngay sau khi Thông tư 19 được ban hành, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh; đồng thời rà soát nhu cầu thực tế, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp. Nhiều nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, bảo đảm học sinh được tiếp cận đầy đủ kiến thức ngay trên lớp.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Nam - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) chia sẻ: “Thông tư 19 giúp nhà trường tháo gỡ nhiều vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Nhà trường đã phổ biến đầy đủ nội dung quy định mới đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cho năm học tới theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của học sinh”.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên Trường THCS Văn Lang, những quy định trong Thông tư số 19 giúp giáo viên yên tâm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Khi các hoạt động được thực hiện đúng quy định, việc hỗ trợ học sinh củng cố, hệ thống hóa kiến thức cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Các trường học tại Phú Thọ đồng loạt triển khai quy định mới về dạy thêm, học thêm, tập trung nâng cao chất lượng dạy học chính khóa.

Đặc biệt, đối với các trường dạy thêm, học thêm, nhất là khối lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sự linh hoạt của Thông tư 19 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Em Nguyễn Hoài Linh, học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì bày tỏ: “Chúng em rất mong muốn thầy cô tạo điều kiện tăng số buổi ôn luyện và bổ sung các bộ đề sát thực tế để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới”.

Đáp ứng nguyện vọng đó, thầy giáo Nguyễn Xuân Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Công nghiệp Việt Trì khẳng định: “Thông tư ra đời rất kịp thời. Nhà trường đã chủ động điều chỉnh thời lượng ôn tập cho các em, vừa đúng quy định, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh”.

Minh bạch hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Một điểm đáng chú ý của Thông tư 19 là làm rõ phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo đó, các hoạt động giáo dục như kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao, STEM, STEAM, năng lực số hay trí tuệ nhân tạo (AI)... không thuộc chương trình môn học chính khóa sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm. Quy định này tạo điều kiện để các nhà trường linh hoạt tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh.

Ông Phạm Khương Duy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết: “Mục tiêu trọng tâm của Thông tư 19 là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi. Đồng thời, Thông tư tạo điều kiện để các đơn vị linh hoạt tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện. Đối với những trường hợp đặc biệt cần vượt số tiết quy định, Sở sẽ xem xét quyết định dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế và năng lực quản lý của nhà trường”.

Các hoạt động ngoại khóa, tạo không gian mở để học sinh phát triển năng khiếu và kỹ năng số mà không vướng quy định dạy thêm.

Để triển khai hiệu quả Thông tư 19 trên địa bàn, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sửa đổi Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm. Cùng với đó, cơ chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ người dân được tăng cường thông qua hệ thống đường dây nóng tại Sở, các cơ sở giáo dục và UBND cấp xã.

Thông tư cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về đạo đức nghề nghiệp và tiếp nhận, giải quyết các phản ánh của phụ huynh, học sinh theo thẩm quyền.

Việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm không chỉ nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế mà còn hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và minh bạch. Với sự vào cuộc của các cấp quản lý, sự đồng thuận của nhà trường, giáo viên và phụ huynh, hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ngọc Thắng