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Gần 200 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2026

Ngày 5/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2026 theo hình thức trực tuyến, thu hút gần 200 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Gần 200 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2026

Thí sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham dự kỳ thi.

Đối với khối THPT, các thí sinh tham gia dự thi ở 2 bảng thi gồm: Thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT khối chuyên (thi theo đội, mỗi đội có tối đa 2 thành viên) và thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT không chuyên (thi cá nhân).

Hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Các đơn vị tham gia đã bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền internet, công tác bảo mật đề thi và thực hiện nghiêm quy chế thi, góp phần tổ chức hội thi an toàn, hiệu quả.

Gần 200 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2026

Các thí sinh THPT trên địa bàn tỉnh tham dự kỳ thi bằng hình thức trực tuyến.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong học sinh; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình hành động số 20-CTHĐ/TWĐTN-KHCN của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ số, hướng tới xây dựng thế hệ công dân số năng động, sáng tạo và hội nhập.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Đoàn viên thanh niên Đổi mới phương pháp dạy học Đổi mới sáng tạo tin học
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