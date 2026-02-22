NASA tiếp tục lùi ngày đưa người tới Mặt Trăng vì lỗi kỹ thuật

Giám đốc NASA cho biết nhiệm vụ Artemis 2 không thể diễn ra trong tháng 3, do phát hiện trục trặc với tên lửa SLS.

"Các kỹ sư đã phát hiện vấn đề với ống dẫn heli vào tên lửa SLS. Điều này khiến chúng tôi phải từ bỏ thời điểm phóng trong tháng 3. Chúng tôi hiểu mọi người đều thất vọng với diễn biến trên. Phần lớn đội ngũ tại NASA có chung cảm xúc, nhất là những người đã làm việc không mệt mỏi để chuẩn bị cho hành trình vĩ đại này", Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết hôm 21/2.

Tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion sẽ được đưa trở lại tòa nhà lắp ráp ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại bang Florida để kiểm tra, sau đó thực hiện những công đoạn sửa chữa nếu cần thiết. Báo cáo đầy đủ về tình trạng phương tiện và trục trặc kỹ thuật sẽ được công bố sau.

“NASA từng gặp nhiều trở ngại trong các sứ mệnh Apollo hồi thập niên 1960, nhưng sau đó đã làm được điều mà gần như mọi người đều nghĩ bất khả thi”, ông Issacman cho hay.

Tàu vũ trụ Orion và tên lửa đẩy SLS trên bệ phóng ở bang Florida, Mỹ, hồi cuối tháng 1. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch ban đầu, sứ mệnh Artemis 2 dự kiến diễn ra ngày 8/2, trong đó tên lửa đẩy SLS và tàu vũ trụ Orion đưa phi hành gia lên không gian quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất sau 10 ngày.

Phi hành đoàn gồm 3 người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng nhà du hành Jeremy Hanse từ Canada. Nếu nhiệm vụ thành công, phi hành đoàn sẽ làm nên lịch sử vì chưa có người nào bay vượt quỹ đạo Trái Đất thấp kể từ tháng 12/1972, khi các phi hành gia Apollo 17 trở về từ Mặt Trăng.

NASA từng gây bất ngờ cuối năm ngoái khi tuyên bố Artemis 2 có thể diễn ra ngay trong tháng 2/2026. Quyết định tăng tốc chương trình dường như là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hoàn thành nhiệm vụ đưa người trở lại Mặt Trăng trước khi Trung Quốc làm được điều tương tự.

Tuy nhiên, dự án Artemis liên tục gặp trở ngại và trì hoãn tiến độ. Nhiệm vụ không người lái Artemis 1 diễn ra hồi tháng 11/2022, sau hàng loạt đợt hoãn phóng và hai vụ phóng thất bại. NASA hồi đầu tháng 2 cũng phải dời lịch phóng Artemis 2 sang tháng 3 sau khi gặp vấn đề trong cuộc tổng duyệt nạp nhiên liệu, thử nghiệm then chốt trước khi phóng.

Theo vnexpress.net