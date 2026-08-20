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Xã Sơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026

Ngày 20/8, Đảng ủy xã Sơn Đông tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên đủ niên hạn. Dự lễ trao tặng có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo xã Sơn Đông và 92 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

&nbsp;Xã Sơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Lãng ở Chi bộ Lam Hùng, xã Sơn Đông.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Sơn Đông đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 92 đảng viên có tuổi Đảng từ 30 năm đến 75 năm. Trong đó, có 6 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

&nbsp;Xã Sơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026Đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự của địa phương.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sơn Đông tiếp tục quan tâm, chăm lo, phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên cao tuổi Đảng; tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

&nbsp;Xã Sơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Đối với Đảng bộ xã Sơn Đông, đồng chí Bùi Đình Thi đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của Nhân dân. Qua đó, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần gương mẫu, là chỗ dựa và là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thu Thủy - Đức Thiện


Thu Thủy - Đức Thiện

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