Ấm áp nghĩa tình từ “Căn nhà cấp ủy”

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Đảng ủy xã Hoàng Cương đã triển khai chương trình vận động xây dựng “Căn nhà cấp ủy”, hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Sau thời gian thi công khẩn trương, căn nhà mới của đảng viên Nguyễn Trọng Tài, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Yên Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui, sự ấm áp và tiếp thêm động lực để gia đình ổn định cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hoàng Cương trao biểu trưng kinh phí xây dựng "Căn nhà cấp ủy" hỗ trợ đảng viên Nguyễn Trọng Tài.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tài sinh năm 1959, vào Đảng năm 1984, vinh dự được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Từ tháng 3/1979 đến tháng 6/1985, ông xung phong tham gia lực lượng Công an vũ trang tại tỉnh Lai Châu. Sau khi phục viên trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí như Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Yên Nội. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho địa phương.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Năm 2017, vợ ông bị tai biến nặng, mất khả năng đi lại, phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện. Nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình chủ yếu dành cho chi phí chữa bệnh, không có điều kiện tích lũy để cải thiện nhà ở.

Nhiều năm qua, gia đình ông Tài sinh sống trong căn nhà 3 gian cũ do bố mẹ để lại, đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái lá cọ mục nát, nhiều vị trí xập xệ, không còn bảo đảm khả năng che mưa, che nắng. Hệ thống cột gỗ, đòn tay, rui mè bị mối mọt ăn mòn, kết cấu không còn chắc chắn; mặt trước nhà được ghép tạm bằng những tấm gỗ cũ, vách gạch phía sau hư hỏng nặng. Dù Chi ủy Chi bộ và thôn nhiều lần vận động sửa chữa, xây mới, song do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình ông vẫn chưa thể thực hiện.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Cương Mai Xuân Dũng trao quà tặng đảng viên Nguyễn Trọng Tài.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Cương đã tổ chức khảo sát, thống nhất lựa chọn gia đình ông Nguyễn Trọng Tài để hỗ trợ xây dựng “Căn nhà cấp ủy” trong năm 2026. Ngay sau khi có chủ trương, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã cùng Chi ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Yên Nội đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và dòng họ chung tay hỗ trợ.

Ban đầu, gia đình ông Tài không khỏi lo lắng trước yêu cầu kinh phí đối ứng vượt quá khả năng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng cộng đồng, ngày 15/7/2026, ngôi nhà cấp 4 diện tích khoảng 60 m2 chính thức được khởi công.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, địa phương đã huy động sự đóng góp từ nhiều nguồn lực. Trong đó, gia đình, anh em và dòng họ hỗ trợ 135,9 triệu đồng; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đóng góp 65 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trên địa bàn hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu xây dựng và ngày công lao động. Với sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, sau hai tháng thi công, đến ngày 16/9/2026, ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và được bàn giao đưa vào sử dụng.

Căn nhà cũ của gia đình đảng viên Nguyễn Trọng Tài.

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Cương khẳng định, chương trình xây dựng “Căn nhà cấp ủy” là hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Đảng đối với đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công trình còn là kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức giữa cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn; đồng thời là minh chứng cụ thể cho việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Hoàng Cương tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn về nhà ở để kịp thời hỗ trợ, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, đồng chí Nguyễn Trọng Tài không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ về sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đồng chí, đồng đội, doanh nghiệp, họ hàng và bà con địa phương. Ông bày tỏ: “Nếu không có sự chung tay, hỗ trợ của mọi người, gia đình tôi không biết đến bao giờ mới có điều kiện xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Đây là niềm vui, niềm tự hào và nguồn động viên to lớn để gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống”.

Chương trình “Căn nhà cấp ủy” tại xã Hoàng Cương không chỉ giúp gia đình đảng viên Nguyễn Trọng Tài có chốn an cư để yên tâm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của tổ chức Đảng tại cơ sở.

Lê Hoàng