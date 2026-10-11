Nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an, đồng thời tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Tại Phú Thọ, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, cùng sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đang góp phần giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Công an xã Vĩnh An tuyên truyền pháp luật đến người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Chủ động bám địa bàn

Từ khi triển khai chủ trương bố trí Công an chính quy tại cấp xã, lực lượng Công an ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), chủ động nắm tình hình, gần dân, sát địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tại xã Vĩnh An, địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT. Với phương châm bám địa bàn, gần dân, sát việc, Công an xã chủ động nắm tình hình, giải quyết các mâu thuẫn từ sớm, không để phát sinh phức tạp.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, lực lượng Công an còn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, trong đó có Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2A đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Công an xã tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2A đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Thượng tá Chử Khắc Hoài - Trưởng Công an xã Vĩnh An cho biết: “Sức mạnh bảo đảm ANTT bắt nguồn từ sự đồng thuận của Nhân dân. Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố 19 tổ bảo vệ ANTT với 60 thành viên, duy trì quy ước về ANTT tại 100% thôn. Qua đó, người dân cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý vi phạm. Lực lượng Công an cũng phối hợp vận động hàng chục hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng đất nông nghiệp”.

Tại xã Hiền Quan, công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên với sự phối hợp giữa Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Các lực lượng chủ động phòng ngừa vi phạm trật tự công cộng, kiểm tra nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh. Công tác phòng, chống ma túy cũng được tăng cường tại các doanh nghiệp, gắn với mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2029.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Hiền Quan, công tác bảo đảm ANTT phải bắt đầu từ cơ sở. Bên cạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã chú trọng phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn, phát hiện và xử lý vụ việc từ sớm, không để hình thành điểm nóng.

Công an xã Hiền Quan hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Phát huy thế trận lòng dân

Nếu ở khu vực nông thôn, công tác bảo đảm ANTT gắn với địa bàn dân cư và các mô hình tự quản, thì tại đô thị, yêu cầu đặt ra là chủ động ứng phó với những vấn đề phát sinh từ biến động dân cư và hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Tại phường Vĩnh Yên, lực lượng Công an tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm, đồng thời quản lý hơn 400 người nước ngoài lưu trú tại 161 cơ sở kinh doanh, nhà trọ.

Biển cảnh báo khu vực hạn chế bay flycam do Công an phường Vĩnh Yên lắp đặt nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vĩnh Yên chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị để phòng ngừa vi phạm từ sớm. Nổi bật là việc phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ giải quyết 12 vụ việc mâu thuẫn học đường; tham mưu lắp đặt biển cảnh báo, tích hợp mã QR tra cứu khu vực hạn chế bay quanh Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, góp phần nâng cao nhận thức và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV).

Thượng tá Khổng Minh Quyền - Trưởng Công an phường Vĩnh Yên cho biết: Đơn vị xác định phương châm “Khi dân cần, khi dân khó, có Công an” là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ. Công an phường chủ động nắm địa bàn, kết hợp tuyên truyền, phòng ngừa với quản lý, giáo dục và xử lý vi phạm; đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng môi trường an toàn, văn minh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an phường Vĩnh Yên làm việc với chủ phương tiện bay không người lái.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, xây dựng lực lượng Công an cấp xã chính quy gắn với kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh từ địa bàn dân cư.

Hiện toàn tỉnh Phú Thọ duy trì 29 loại mô hình với 1.488 điểm tự quản, tiêu biểu như “Camera an ninh”, “5 tự quản về ANTT”, “Dòng họ tự quản”. Các mô hình góp phần phát huy vai trò chủ động của Nhân dân trong phát hiện, cung cấp thông tin, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế khẳng định, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nơi đó phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Vì vậy, tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngọc Thắng