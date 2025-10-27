Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận các dự án luật liên quan lĩnh vực pháp luật

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 27/10 Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận các dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp sáng 25/10. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 4 dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Thảo luận về 4 dự thảo: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ Bảy (ngày 25/10/2025), Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các nội dung: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức điện tử để thông qua danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông, kết quả: Có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,88% tổng số ĐBQH); trong đó, có 444 đại biểu tán thành (bằng 93,67% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Danh sách bầu: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Mạnh, kết quả: Có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự. Sau đó Quốc hội biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua các Nghị quyết:

Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông, kết quả: Có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số ĐBQH); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh, kết quả: Có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, kết quả: Có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kết quả: Có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Quốc hội bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông, Lê Quang Mạnh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử, kết quả: Có 429 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,51% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

