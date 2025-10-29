Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 29/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phiên họp được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế.

Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật (theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật).

Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn baotintuc.vn