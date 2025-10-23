Người lan tỏa nhân văn trong sự nghiệp “trồng người”

Gần 25 năm tận tụy với nghề giáo, thầy Nguyễn Xuân Thịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Khúc, xã Hùng Việt là một trong những tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục địa phương. Không chỉ là cán bộ quản lý năng động, đổi mới, thầy Thịnh còn mẫu mực, trách nhiệm và nhân ái, luôn đặt sự phát triển toàn diện của học sinh làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thịnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, thầy Nguyễn Xuân Thịnh sớm nuôi dưỡng tình yêu với sự nghiệp “trồng người”. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy tình nguyện giảng dạy ở miền núi - nơi điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Chính hình ảnh những học sinh chân đất đến lớp với ánh mắt háo hức, những mái trường lợp tôn đơn sơ đã trở thành động lực để thầy không ngừng nỗ lực, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Năm 2005, thầy chuyển về công tác tại Trường THCS Văn Khúc, xã Hùng Việt. Với vai trò Hiệu trưởng, thầy Thịnh đã khởi xướng nhiều hoạt động đổi mới hiệu quả. Một trong những sáng kiến mang đậm dấu ấn của thầy là tổ chức phổ cập bơi miễn phí cho 100% học sinh, góp phần phòng chống đuối nước - vấn đề nóng ở vùng nông thôn, miền núi. Từ năm 2018 đến nay, sau khi hoàn thành chứng chỉ huấn luyện viên bơi, thầy cùng giáo viên thể dục của trường trực tiếp dạy bơi cho học sinh mỗi dịp hè. Thầy đã huy động được hơn 100 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ học sinh mua vé bơi, không để em nào phải đứng ngoài cuộc.

Đầu năm học 2024 - 2025, thầy Thịnh nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS Chương Xá, xã Hùng Việt. Dù là ngôi trường miền núi còn nhiều khó khăn, thầy vẫn kiên định theo đuổi triết lý giáo dục toàn diện: Học sinh không chỉ cần giỏi kiến thức mà còn phải rèn luyện kỹ năng sống và phẩm chất đạo đức. Thầy chủ động đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, lấy học sinh làm trung tâm; tổ chức các lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu; xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh và dân chủ.

Không chỉ quan tâm đến học sinh, thầy Nguyễn Xuân Thịnh còn là người truyền cảm hứng và tạo động lực cho đội ngũ giáo viên. Thầy luôn khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên học tập, trao đổi chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Nhờ vậy, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo và không ngừng tiến bộ. Dưới sự dẫn dắt của thầy Thịnh, chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao. Trong 5 năm gần đây, trường có 82 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 4 em dự thi cấp quốc gia. Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn là tấm gương sáng trong các hoạt động xã hội, phong trào thiện nguyện. Thầy tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, vận động ủng hộ học sinh nghèo, đóng góp xây nhà tình nghĩa... Với những cống hiến không ngừng nghỉ, thầy Nguyễn Xuân Thịnh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Ngoài ra, thầy nhiều lần được Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khen thưởng.

Năm học 2025 - 2026, thầy Nguyễn Xuân Thịnh chuyển công tác về Trường THCS Văn Khúc, xã Hùng Việt. Điều đáng quý nhất ở thầy Thịnh là sự chân thành, giản dị. Khi được hỏi về món quà ý nghĩa nhất từng nhận, thầy mỉm cười: “Là những tấm thiệp nhỏ, vài dòng thư tay của học trò. Đó là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục nỗ lực vì các em”.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thịnh chính là tấm gương mẫu mực về một nhà giáo tràn đầy tâm huyết, sự cống hiến và tình yêu thương. Tấm gương của thầy không chỉ thắp sáng niềm tin về một nền giáo dục nhân văn, mà còn khơi dậy cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh và giáo viên, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong sự nghiệp “trồng người”.

Hạnh Thúy