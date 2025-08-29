Nguyễn Thùy Linh dừng bước, cầu lông Việt Nam chia tay giải vô địch thế giới

Nguyễn Thùy Linh không thể gây bất ngờ trước tay vợt Trung Quốc - Chen Yu Fei và cầu lông Việt Nam đã hết đại diện còn tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2025.

Đến ngày thi đấu thứ 5 của giải cầu lông vô địch thế giới 2025, Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 VĐV tham gia tranh tài là Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ. Đối thủ của tay vợt nữ số một Việt Nam ở vòng 3 là VĐV kỳ cựu người Trung Quốc - Chen Yu Fei.

Ảnh: Getty

Trước tay vợt từng nhiều năm là VĐV đơn nữ số 2 thế giới, Thùy Linh khởi đầu set 1 khá tự tin và có những điểm số ngang ngửa đối thủ. Tuy nhiên càng về sau, Chen Yu Fei càng cho thấy bản lĩnh để thắng cách biệt 21-10.

Kịch bản tương tự diễn ra trong set 2 khi càng thi đấu, Chen Yu Fei càng tỏ ra vượt trội với những cú đánh vừa nhanh vừa khó. VĐV Trung Quốc khép lại set 2 với tỷ số 21-9. Nguyễn Thùy Linh đành chấp nhận dừng bước ở vòng 3 sau 32 phút tranh tài.

Kết thúc giải cầu lông vô địch thế giới 2025, Thùy Linh là VĐV Việt Nam vào sâu nhất khi tiến tới vòng 3. Vũ Thị Trang dừng bước ở vòng 2 đơn nữ. Cặp đôi Đình Hoàng/Đình Mạnh cũng thua ở vòng 2 đôi nam trong khi Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng rời giải chỉ sau 1 trận đấu duy nhất.

Nguồn vov.vn