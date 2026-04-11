Nhiều sự kiện hấp dẫn trong Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh năm 2026

Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh sẽ được tổ chức từ ngày 25/4 - 3/5/2026 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với chuỗi 14 sự kiện, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách vào dịp hè 2026.

Tại Quảng Ninh, Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch chào hè 2026 với điểm nhấn là chương trình khai mạc Carnaval Hạ Long dự kiến diễn ra tối 30/4 tại Quảng trường 30/10, với quy mô hơn 50.000 khán giả. Chương trình gồm ba phần: diễu hành, nghi lễ và đại nhạc hội tái hiện hành trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, màn diễu hành với hàng loạt xe mô hình nghệ thuật từ các phường, xã, đặc khu trong tỉnh cùng các đoàn quốc tế hứa hẹn tạo nên lễ hội rực rỡ sắc màu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mới được tỉnh Quảng Ninh đưa vào Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026 như vũ hội đường phố quốc tế “Vũ điệu 5 châu”; trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh; hội thi thiết kế xe diễu hành, cùng không gian văn hóa – ẩm thực và hội chợ OCOP kéo dài từ ngày 10/4 - 3/5. Các hoạt động trải nghiệm như khinh khí cầu, âm nhạc đường phố, triển lãm nghệ thuật, tuần phim... góp phần tạo nên không khí lễ hội đa dạng, hấp dẫn. Đáng chú ý, ngay trước Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch chào hè 2026, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra 2 sự kiện lớn là Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc 2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết dự kiến toàn bộ chuỗi hoạt động chào đón khoảng 1,3 triệu lượt du khách, đóng góp tích cực vào tăng trưởng du lịch quý II/2026 và tạo cú hích cho phát triển du lịch, dịch vụ; góp phần khẳng định vị thế Quảng Ninh như một trung tâm lễ hội, giải trí hiện đại của cả nước.

"Về công tác chuẩn bị, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch. Dự kiến, từ lực lượng diễn viên quần chúng đến du khách và người dân cùng góp mặt thì quy mô tập trung của một sự kiện cũng lên đến 8.000 người, đòi hỏi tất cả các đơn vị phải tập trung cao độ và phải có sự phối hợp chặt chẽ", bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết.

