“Nho quý tộc” trĩu quả trên đất đồi cằn

“Sau vụ đầu tiên, tôi càng tin rằng vùng đất này hoàn toàn có thể phát triển mô hình trồng nho mẫu đơn theo hướng mới, sạch và bền vững”.

Đó là lời khẳng định tự tin của anh Nguyễn Thế Hoàn ở thôn Bình Phong, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh). Sau hơn một năm đầu tư công sức và học hỏi kỹ thuật, mô hình trồng nho mẫu đơn của anh Hoàn đã cho trái bói, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho hướng đi mới trong sản xuất cây ăn quả tại địa phương.

Nhờ quyết tâm và sự đầu tư chăm sóc nghiêm túc, sau hơn 1 năm trồng, lứa nho đầu tiên đã bắt đầu cho trái bói. Ảnh: Ánh Nguyệt

Canh tác hữu cơ ngay từ đầu

Sau nhiều năm bôn ba làm công nhân ở miền Nam, anh Hoàn quyết định trở về quê lập nghiệp. Vốn là người đam mê làm nông nghiệp, trên diện tích hơn 1 ha đất vườn đồi của gia đình, anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới nhằm nâng cao thu nhập.

Qua những lần tìm hiểu thông tin trên mạng, anh biết đến mô hình trồng nho mẫu đơn - một giống cây mới mẻ có giá trị kinh tế cao và đang được nhiều người ưa chuộng. Anh lặn lội ra các tỉnh phía Bắc để học hỏi. Thấy hiệu quả kinh tế cao, tận dụng quỹ đất của gia đình, anh Hoàn quyết định đưa vào trồng thử nghiệm nho mẫu đơn.

Tháng 7 năm 2024, từ số vốn tích góp của mình cùng sự hỗ trợ của gia đình, anh đặt mua gần 100 gốc nho mẫu đơn từ Hàn Quốc với giá gần 500.000đ/cây. Ngoài ra anh còn đầu tư 1.000 m2 nhà màng và hệ thống tưới tự động với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Ngoài làm mái che chống nóng cho cây, anh Hoàn còn thuê máy làm đất vun thành luống cao, vừa giúp thoát nước khi trời mưa, vừa giữ ẩm cho đất. Ảnh: Ánh Nguyệt

Anh Hoàn chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng khá lo lắng vì chưa ai trong vùng trồng nho mẫu đơn. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thuật, nhìn thấy tận mắt mô hình người ta làm, tôi thực sự rất ấn tượng. Nho mẫu đơn tuy khó trồng nhưng đem lại thu nhập cao. Vì đây là cây trồng mới tại địa phương nên tôi thường xuyên lên mạng xã hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nhà vườn để hiểu được các đặc tính của cây nho mẫu đơn, từ đó điều chỉnh quy trình chăm sóc phù hợp”.

Theo anh Hoàn, cây nho mẫu đơn không chịu được nắng hạn cũng như thời tiết mưa ẩm dài ngày. Do đó, ngoài làm mái che chống nóng cho cây, anh còn thuê máy làm đất vun thành từng luống cao, vừa giúp thoát nước khi trời mưa, vừa giữ ẩm cho đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển.

Để nho mẫu đơn phát triển bền vững, được người tiêu dùng tin tưởng, điều đầu tiên phải khẳng định được chất lượng và canh tác hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ, không dùng hóa chất. Trong quá trình canh tác, anh Hoàn sử dụng các chế phẩm vi sinh ủ phân bón hữu cơ và thuốc sinh học để phòng trừ sâu bệnh. Để ngăn ngừa sương muối, côn trùng, sinh vật gây hại, anh bọc các chùm nho bằng túi giấy chuyên dụng trong thời gian đậu quả.

Những chùm nho được bọc bằng túi giấy chuyên dụng để ngăn sương muối, sinh vật gây hại. Ảnh: Ánh Nguyệt.

"Nho mẫu đơn tuy khó tính nhưng nếu đảm bảo được các yếu tố như đất tơi xốp, thoát nước tốt, tưới nhỏ giọt và che lưới chống mưa thì cây phát triển rất tốt. Vấn đề quan trọng là tỉa cành và xử lý ra hoa đúng thời điểm" anh Hoàn chia sẻ kinh nghiệm.

Nhờ quyết tâm và sự đầu tư chăm sóc nghiêm túc, sau hơn 1 năm trồng, lứa nho đầu tiên đã cho trái bói với năng suất ước đạt 1 tấn/sào (500 m2). Tuy chưa đạt năng suất tối đa nhưng quả bói vụ đầu tiên được đánh giá đạt chuẩn cả về hình thức lẫn chất lượng, được khách hàng đánh giá rất cao.

Không đặt nặng lợi nhuận ngay từ đầu

“Tôi chọn nho mẫu đơn vì đây là cây trồng có giá trị cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay. Dù kỹ thuật chăm sóc khá phức tạp và thời gian đầu chưa cho năng suất cao nhưng chu kỳ khai thác có thể kéo dài 20 năm, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ và từ năm thứ 3 sẽ cho năng suất ổn định. Sau vụ đầu tiên, tôi càng tin rằng vùng đất này hoàn toàn có thể phát triển mô hình trồng nho mẫu đơn theo hướng mới, sạch và bền vững”, anh Hoàn khẳng định.

Hiện anh Hoàn đang tập trung chăm sóc vườn, giữ giống và chuẩn bị nhân rộng lên từ 200 - 300 gốc trong năm tới. Anh phấn khởi: “Tôi không đặt nặng lợi nhuận ngay từ đầu. Điều quan trọng là khẳng định được cây nho mẫu đơn phù hợp với khí hậu quê mình, từ đó mở rộng quy mô, làm thương hiệu riêng và hướng tới đón khách tham quan trải nghiệm trong tương lai.

Vườn nho của anh Hoàn là điểm đến của người dân địa phương, học sinh và khách tham quan. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Hiện vườn nho của anh không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là điểm đến của người dân địa phương, học sinh và khách tham quan, chụp ảnh. Anh dự định kết hợp làm mô hình du lịch vườn nhằm tạo thêm giá trị cho cây nho và góp phần đa dạng hóa cây trồng tại quê hương.

Đánh giá về mô hình trồng nho mẫu đơn của anh Hoàn, ông Võ Đình Thông, Trưởng phòng Kinh tế xã Mai Hoa cho biết: Đây là mô hình mới trên địa bàn xã, đã cho tín hiệu tích cực về khả năng thích nghi tại địa phương, mở ra triển vọng mới cho nông nghiệp. Địa phương đang khuyến khích bà con đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và từng bước nhân rộng để phát triển kinh tế, giúp xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng.